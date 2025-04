Chương trình nghệ thuật “Đảng trong mùa xuân đại thắng”: Sống dậy những cảm xúc thiêng liêng

Sau thành công tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mùa 2 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 28/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do Bộ Công An chủ trì tổ chức và Tập đoàn Sun Group tài trợ nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Công an Nhân dân (19.8.1945- 19.8.2025). Chương trình có sự góp mặt của những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu, những giọng ca vàng khác đã gắn bó sâu sắc với dòng nhạc cách mạng Việt Nam như: NSND Thu Hiền, NSND Quang Thọ, NSND Trung Đức; NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Lan Anh cùng các giọng ca trẻ được yêu mến như: Tùng Dương, Đào Tố Loan, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Viết Danh, Bảo Yến, Thanh Chương cùng band nhạc Thanh Phương. Góp phần tạo nên đẳng cấp và sức hấp dẫn của chương trình là sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO).

NSND Thu Hiền: “Mỗi lần hát lại các ca khúc cách mạng, đều mang tới xúc cảm tự hào”

Đối với một nghệ sĩ đã từng đi qua chiến tranh, vượt qua lằn ranh sinh tử như NSND Thu Hiền, những lần được hát lại các ca khúc cách mạng thực sự mang tới xúc cảm tự hào khó tả. NSND Thu Hiền tâm sự, bà vô cùng xúc động khi là ca sĩ đầu tiên hát “Bài ca Thống nhất” 50 năm trước và sau nửa thế kỷ, mới đây bà lại có cơ hội đứng ở Dinh Độc Lập hát bài hát này.

Mỗi ca khúc, giai điệu ngợi ca đất nước đều được các nghệ sĩ hát bằng cả trái tim. Tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mừng ngày lễ lớn của dân tộc, một lần nữa NSND Thu Hiền lại ngân lên những giai điệu bất hủ của “Câu hò bên bờ Hiền Lương”. “Tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm với bài hát này. Kể từ khi ra đời năm 1957, thời điểm sông Bến Hải phân chia đất nước thành hai miền Nam - Bắc, ca khúc "Câu hò bên bờ Hiền Lương" cho đến hôm nay vẫn vẹn nguyên sức sống mãnh liệt”, NSND Thu Hiền tâm sự.

Những giai điệu của ca khúc từng theo giọng ca vàng đi vào chiến trường, đến Vĩnh Linh, xuống hầm địa đạo Vĩnh Mốc. NSND Thu Hiền xúc động: “Tôi đã từng ngân lên những giai điệu “Câu hò bên bờ Hiền Lương” trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Không phải trên cầu, mà hát bên triền sông, dưới lòng địa đạo, đứng bên này sông để cất lên tiếng lòng cho người bên đó. Có những khi hát dưới địa đạo, không micro mà chỉ với một cái đèn măng- xông, đèn bão, những giai điệu cứ thấm mãi trong tâm can, không bao giờ quên được…”.

NSND Thu Hiền tâm sự, trải qua những khốc liệt đau thương của cuộc chiến, người nghệ sĩ càng thấm thía giá trị của cuộc sống hôm nay.“Ngày ấy, chúng tôi hát cho niềm nhớ thương khắc khoải, hát khi hai bờ Nam Bắc đang cùng hướng về nhau, giữa lằn ranh sống chết vô cùng ác liệt. Tôi còn nhớ khi ở bên sông Bến Hải, hát sang bên kia Thành cổ qua chiếc loa bóp, không nhạc, không hòa âm phối khí như bây giờ”.

Mang theo ca khúc đã trở thành dấu ấn ký ức tới chương trình “Đảng trong mùa xuân đại thắng”, với NSND Thu Hiền, đó là một dịp để bà được sống lại với cảm xúc thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Ở tuổi 73, nghệ sĩ tâm sự dù không còn dẻo dai như trước, nhưng có cơ hội được hát lại những khúc ca này, bà lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ca sĩ Đào Tố Loan: Mong muốn truyền đạt, lan tỏa lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông qua giọng hát

Những giai điệu đi cùng năm tháng, với xúc cảm thiêng liêng chính là gạch nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, từ gương mặt gạo cội đến giọng ca trẻ tài năng như ca sĩ Đào Tố Loan. Trong đêm diễn, Tố Loan sẽ thể hiện ca khúc “Dâng Người tiếng hát mùa xuân”, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, phối khí bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng. Đây là một tác phẩm rất đặc biệt, không chỉ bởi giai điệu tha thiết, sâu lắng mà còn vì ý nghĩa cao đẹp dâng tặng những mùa xuân tươi đẹp cho Tổ quốc. “Là một nghệ sĩ trẻ sinh ra trong hòa bình, Loan mong muốn thông qua phần trình diễn của mình, các bạn đồng trang lứa sẽ cảm nhận được sự biết ơn đối với thế hệ cha ông – những người đã hi sinh để chúng ta có được cuộc sống tự do, độc lập hôm nay. Lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện trong từng câu hát, từng giai điệu” – nữ ca sĩ bộc bạch.

Là nghệ sĩ trẻ thuộc dòng nhạc Opera/Thính phòng, với Tố Loan, hát nhạc cách mạng luôn là một thử thách đặc biệt: “Những ca khúc ấy mang trong mình chiều sâu lịch sử, cảm xúc mãnh liệt và khí chất hào hùng mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng cần hết lòng để truyền tải trọn vẹn. Tố Loan luôn cố gắng giữ trọn tinh thần của bài hát, đồng thời mang vào đó một hơi thở mới, một màu sắc khác biệt nhờ kỹ thuật thanh nhạc cổ điển. Tôi tin rằng, sự kết hợp này không chỉ làm mới những ca khúc quen thuộc mà còn có thể chạm đến trái tim của khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận được sự sống động và gần gũi của dòng nhạc cách mạng”.

Sự hòa quyện giữa bản sắc dân tộc và tinh thần giao lưu văn hóa

Thêm một dấu ấn đặc biệt trong đêm nhạc là sự hòa quyện, kết nối giữa dàn nhạc giao hưởng và các ca khúc cách mạng Việt Nam. Nhạc trưởng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) Olivier Ochanine nhìn nhận, âm nhạc cách mạng Việt Nam mang trong mình chiều sâu lịch sử và cảm xúc mãnh liệt. Những ca khúc này được sáng tác trong những giai đoạn đầy gian khổ của dân tộc Việt Nam, và chính tinh thần ấy đã được truyền tải rất rõ qua từng giai điệu.

“Dù ngôn ngữ âm nhạc của các tác phẩm này khác biệt so với các tác phẩm giao hưởng phương Tây, nhưng chính sự tương phản đó lại tạo nên sức mạnh đặc biệt khi được trình diễn trong một không gian hòa nhạc. Chúng mở ra một cánh cửa độc đáo để tiếp cận bản sắc văn hóa và lịch sử Việt Nam. Sự cộng hưởng giữa tiếng hát truyền thống Việt Nam và diễn giải âm nhạc giao hưởng không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là biểu tượng cho sự hòa quyện giữa bản sắc dân tộc và tinh thần giao lưu văn hóa. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên một cảm xúc sâu sắc, chạm đến trái tim người nghe theo một cách rất đặc biệt”, nhạc trưởng Olivier Ochanine chia sẻ.

NSND Thu Hiền từng tham gia vô số chương trình nghệ thuật lớn nhưng khi hòa giọng cùng Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời, với bà là một trải nghiệm mới mẻ, thú vị. “Trước đây, trên chiến trường chúng tôi đã hát không nhạc, không micro, thậm chí dùng chiếc ống bơ mà hát. Sau này lại hát với micro dây, micro không dây, hát cùng dàn nhạc dân tộc. Cho đến bây giờ lại được hát cùng Dàn nhạc giao hưởng quy mô, hiện đại… Đó là một sự thôi thúc đầy mới mẻ đối với tôi”, NSND Thu Hiền chia sẻ.

Trước đó, ngày 28/3, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng” mùa 1 đã diễn ra thành công rực rỡ ở Đà Nẵng, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả.