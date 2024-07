Trưng bày gần 200 hiện vật quý giá về Vương triều pharaoh Ramses II

(Ngày Nay) - Triển lãm "Ramses and Gold of the Pharaohs" trưng bày 182 hiện vật vô cùng quý giá, bao gồm quan tài của Ramses II cùng các kho báu và hiện vật có một không hai khác.

Mặc dù Tutankhamun có thể là Pharaoh được biết đến nhiều nhất trong văn hóa đại chúng hiện đại, nhưng không thể chối cãi, Ramses II là một trong những vị vua Ai Cập quyền lực và nổi tiếng nhất.

Sự phồn thịnh của triều đại Ramses II đang được giới thiệu tại cuộc triển lãm "Ramses and Gold of the Pharaohs" (tạm dịch: Ramses và vàng của các Pharaoh) ở Cologne (Koeln, miền Tây nước Đức) trong khoảng thời gian từ 13/7/2024 đến 6/1/2025.

Ông Zahi Hawass, nhà khảo cổ học nổi tiếng, đồng thời là cựu Bộ trưởng Bộ Cổ vật của Ai Cập cho biết: "Ramses là một vị vua vĩ đại, một chiến binh. Ông đã tham gia nhiều trận chiến và ký kết các hiệp ước hòa bình. Đáng chú ý, ông cũng là một nhà xây dựng, ở đâu bạn cũng có thể tìm thấy dấu vết các công trình từ triều đại của ông."

Ông Hawass là người phụ trách triển lãm "Ramses and Gold of the Pharaohs." Trước khi đến với thành phố Cologne phía Tây nước Đức, triển lãm này đã được tổ chức tại các thành phố Sydney (Australia) và Paris (Pháp).

Ông Hawass cho biết: "Thế giới hiện đại của chúng ta khác rất nhiều so với Ai Cập cổ đại. Triển lãm này cho phép du khách đi sâu vào thế giới của Ramses và khám phá một lối sống hoàn toàn khác."

Triển lãm trưng bày 182 hiện vật vô cùng quý giá, bao gồm quan tài của Ramses II - một trong những quan tài hoàng gia ấn tượng nhất từ thời Ai Cập cổ đại từng được phát hiện - cùng các kho báu và hiện vật có một không hai khác. Một số hiện vật trong số này trước đó chưa từng ra khỏi lãnh thổ Ai Cập.

Trong cuộc triển lãm hấp dẫn này, du khách sẽ khám phá một bộ sưu tập đồ tạo tác tuyệt đẹp được bảo tồn tốt, bao gồm quan tài, xác ướp động vật, đồ trang sức lộng lẫy, mặt nạ hoàng gia đầy ngoạn mục, bùa hộ mệnh tinh xảo và kho báu vàng trang trí công phu của lăng mộ, thể hiện tay nghề tuyệt vời của các nghệ nhân Ai Cập cổ đại.

Triển lãm còn có trải nghiệm thực tế ảo đưa du khách vào một chuyến tham quan nhanh đến 2 di tích ấn tượng nhất của Ramses: Đền thờ Abu Simbel và lăng mộ hoàng hậu Nefertari - người vợ rất được pharaoh Ramses II sủng ái. Trên những chiếc ghế chuyển động đậm chất điện ảnh, người xem "bay" qua những ngôi đền, bão cát và thậm chí được đối mặt với xác ướp của Ramses. Trải nghiệm này vừa mang tính giáo dục vừa mang lại niềm vui cho khách tham quan.

Triển lãm "Ramses & the Gold of the Pharaohs" mang đến cho du khách cái nhìn cận cảnh về cuộc đời, thành tựu và những tượng đài tuyệt đẹp của Ramses Đại đế.

Ramses II là pharaoh cai trị lâu dài thứ 2 của Ai Cập cổ đại sau vua Pepi II của Vương triều thứ 6. Ông cũng là một trong những vị pharaoh hùng mạnh cuối cùng của Ai Cập cổ đại.

Ông kết hôn với 8 người phụ nữ và sinh được khoảng 100 người con. Triều đại 66 năm của ông trong triều đại thứ 19 được coi là đỉnh cao của vinh quang và quyền lực của đế chế. Ngày nay, xác ướp của Ramses II được lưu giữ trong Bảo tàng Quốc gia về văn minh Ai Cập ở thủ đô Cairo của Ai Cập.