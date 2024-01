Trung Quốc lần đầu tiên sử dụng cáp mặt đất để truyền tải điện giữa các đảo

Theo Tập đoàn Lưới điện Trung Quốc (State Grid), tuyến cáp mặt đất dài 1 km này nối các đảo Chu San và Thượng Nguyên Sơn, được sử dụng để thay thế cho cáp ngầm, vốn dễ bị hư hỏng do tàu neo đậu.

Các chuyên gia cho biết việc cung cấp năng lượng giữa các đảo chủ yếu dựa vào việc truyền tải qua cáp ngầm. Cáp trên mặt đất được chôn sâu hơn so với độ sâu của các mỏ neo, do đó giảm thiểu nguy cơ hư hỏng do mỏ neo gây ra.

Ngoài ra, cáp mặt đất có chi phí thấp hơn và lắp đặt dễ dàng hơn, khiến chúng phù hợp hơn cho việc truyền tải điện khoảng cách ngắn (không quá 2 km) giữa các đảo.