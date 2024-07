Tuyển sinh đại học 2024: Điểm sàn nhóm ngành đào tạo giáo viên ở mức cao

Đào tạo giáo viên là một trong hai khối ngành Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào - còn gọi là điểm sàn, với mức 19 điểm. Tại hai trường đào tạo giáo viên lớn nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn) điểm sàn phần lớn các ngành đào tạo giáo viên cao hơn mức quy định của Bộ, tăng so với năm ngoái. Đào tạo giáo viên cũng là một trong những nhóm ngành có điểm sàn cao.

Trong tổng số 43 ngành đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có 24 ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên. Điểm sàn cao nhất trường là 24 điểm thuộc ba ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm tiếng Anh, tăng 1 điểm so với năm trước. Các ngành còn lại nhận hồ sơ xét tuyển từ 19-23 điểm. Trong đó, điểm sàn các ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (22 điểm), Sư phạm Sinh học (22 điểm), Sư phạm Lịch sử (23 điểm), Sư phạm Địa lý (23 điểm), Giáo dục Chính trị (22 điểm), Giáo dục Quốc phòng - An ninh (21 điểm), cùng tăng 1 điểm. Tại phân hiệu Long An đào tạo 7 ngành Sư phạm, trong đó điểm sàn thấp nhất là 17 với hệ cao đẳng Giáo dục mầm non; các ngành khác lấy từ 18 đến 23 điểm.

Năm 2023, điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 19-27 điểm. Có 11 trong số 24 ngành đào tạo giáo viên của trường lấy điểm chuẩn trên 26 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Ngữ văn 27 điểm.

Năm nay Trường Đại học Sài Gòn tuyển hơn 5.300 chỉ tiêu, trong đó khoảng 70% chỉ tiêu xét tuyển điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (trường sử dụng kết quả thi các chứng chỉ tiếng Anh quy đổi thành điểm xét tuyển môn tiếng Anh trong các tổ hợp xét tuyển có môn này). Trong 15 ngành đào tạo giáo viên của trường, ngành có mức sàn cao nhất là Sư phạm Toán với mức 24,5 điểm, mức này cũng là cao nhất trong các lĩnh vực đào tạo của trường; tiếp theo là Sư phạm Tiếng Anh - 23 điểm. Các ngành còn lại có điểm sàn bằng mức Bộ quy định là 19 điểm; Giáo dục thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật nhận hồ sơ thí sinh từ 18 điểm.

Năm 2023, điểm chuẩn của Trường Đại học Sài Gòn trong khoảng 17,91-26,31 điểm, trong đó nhiều ngành đào tạo giáo viên có điểm chuẩn trên 24 điểm, cao nhất là ngành Sư phạm Toán, tiếp theo là Sư phạm tiếng Anh.

Tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, trong 34 ngành, chương trình đào tạo có 2 ngành Sư phạm là ngành Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Công nghệ. Đây cũng là hai ngành có điểm sàn cao nhất trường với mức 19 điểm (bằng mức Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định), các ngành còn lại có điểm sàn 15 điểm. Năm trước, điểm chuẩn của trường này trong khoảng 19-27,25 điểm, Sư phạm tiếng Anh cũng là một trong những ngành có điểm chuẩn cao nhất trường với mức 27,2 điểm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ trong thời gian từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7. Thí sinh được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng và không giới hạn số lần điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng trong thời gian quy định. Thí sinh phải đăng ký tất cả các nguyện vọng lên hệ thống chung; kể cả những nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển ở các phương thức xét tuyển sớm (như xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực, xét các chứng chỉ ngoại ngữ...) thí sinh cũng phải đăng ký thì mới được công nhận trúng tuyển chính thức, nếu muốn theo học. Khi đăng ký xét tuyển trên hệ thống, thí sinh chỉ cần đăng ký ngành hoặc nhóm ngành của trường mình mong muốn mà không cần chọn phương thức và tổ hợp môn xét tuyển. Dựa trên dữ liệu của thí sinh được cung cấp trên hệ thống, phần mềm sẽ tự động chọn phương thức, tổ hợp môn có điểm cao nhất để xét tuyển, đảm bảo quyền lợi tối đa cho thí sinh.

Đặc biệt, khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng là rất quan trọng. Bởi hệ thống sẽ xét lần lượt các nguyện vọng từ 1 đến hết, hoặc đến khi thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào thì tự động dừng, không xét đến các nguyện vọng sau đó. Trong số những nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất ở thứ tự ưu tiên cao nhất. Với quy trình kỹ thuật xét tuyển này, thí sinh nên đặt nguyện vọng ở ngành, trường mong muốn nhất ở vị trí đầu tiên và mức độ giảm dần ở các nguyện vọng sau đó.