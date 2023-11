Ung thư gan ở Việt Nam ngày càng trẻ hóa

(Ngày Nay) - Tại Hội thảo: "Cập nhật xử trí ung thư gan và các biến chứng do xơ gan" do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 25/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Long, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Hiện nay, tỷ lệ các bệnh về gan mật như ung thư gan, xơ gan và các biến chứng do xơ gan ngày càng tăng.