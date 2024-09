Vietnam's Next Top Model đăng video câu like nhảm nhí giữa những đau thương hậu bão Yagi

Giữa lúc tất cả các lực lượng đang căng mình hỗ trợ bà con vùng lũ, người dân mọi miền chung tay góp sức hướng tình cảm về phía Bắc thì trang fanpage chính thức của Vietnam's Next Top Model (có tick xanh) với 1,4 triệu lượt like và 5,8 triệu lượt theo dõi lại đăng tải một video có nội dung vô cùng nhảm nhí và vô duyên.

Video ngắn có thời lượng 28 giây được đăng tải ngày 10/9/2024 với dòng trạng thái: “Bức xúc vô cùng! Có gì từ từ nói, người ta lỡ béo một tí thì đi chậm thôi chứ sao phải nhéo tai???”.

Nội dung thước phim hiển thị với tiêu đề: “Bức xúc: Cán bộ nhéo tai dân, liên tục lôi kéo, khó chịu vô cùng!”, trên nền nhạc một bài hát đang thịnh hành và nhiều đoạn âm thanh phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Tiêu đề và dòng trạng thái khiến nhiều người giật mình, lầm tưởng và hiểu sai về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng. Trong khi thực tế đoạn video ghi lại cảnh 6 chiến sĩ quân đội đang nỗ lực cứu một con heo nái ra khỏi vùng ngập nước. Con vật có khi là cả gia tài của một người mẹ quê đang khốn khổ trong thiên tai.

Tính đến thời điểm 19 giờ hôm nay (11/9), video nói trên có hơn 62.800 lượt like, 8.600 lượt bình luận và 2.100 lượt chia sẻ. Ngoài những bình luận cười cợt hùa theo bài đăng kiểu “Lão trư… trắng nõn, kiếp nạn thứ 81 của Thiên bồng nguyên soái”… cũng có nhiều người lên tiếng chê trách.

Tài khoản B.K viết: “Thôi xin mấy người… việc tốt người ta làm cứu giúp biết bao người dân thoát chết…, người ta có người thân, gia đình mà vẫn bất chấp nguy hiểm đi làm nhiệm vụ cứu hộ, đã không giúp được gì còn ở đó nói vớ vẩn”.

“Không phải chuyện để đùa mà lại viết dòng “cán bộ nhéo tai dân”. Đang thời điểm nhạy cảm, cả miền Bắc oằn mình chống lũ, cán bộ chiến sĩ hy sinh thân mình cứu dân mà mấy người lại ăn nói thiếu ý thức như vậy”, tài khoản tên B.C lên tiếng chỉ trích.

Những ngày qua, Vietnam's Next Top Model có nhiều video liên quan đến bão, lũ với hàng triệu lượng xem và tương tác. Tuy nhiên, một video có nội dung vô duyên và gây hiểu lầm như trên không nên xuất hiện giữa những đau thương mất mát của người dân và nỗ lực cứu hộ của các cơ quan chức năng.

Vietnam's Next Top Model là chương trình truyền hình đào tạo người mẫu do Công ty CP Truyền thông Đa phương tiện Multimedia JSC sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chịu trách nhiệm sản xuất hàng loạt các chương trình và sự kiện lớn về thời trang cũng như chương trình truyền hình thực tế như: The Face Vietnam, Vietnam International Fashion Week, Project Runway Vietnam, Model Kid Vietnam,…

Chúng tôi sẽ liên lạc với admin fanpage Vietnam's Next Top Model để có thông tin phản hồi độc giả.