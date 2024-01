Vinamilk “bội thu” giải thưởng phát triển bền vững

Gần một thập kỷ là “Doanh nghiệp bền vững”

Tháng 12, tại lễ công bố "Các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam" (CSI) 2023, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) được vinh danh là một trong Top 100 doanh nghiệp bền vững năm 2023.

Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì tổ chức theo sự chỉ đạo của Chính phủ. Đây là năm thứ 8 Chương trình được tổ chức, cũng là năm thứ 8 liên tiếp Vinamilk được vinh danh là Top 100 doanh nghiệp bền vững.

Với chiến lược dài hạn về phát triển bền vững, Vinamilk là một trong những điểm sáng về vận dụng kinh tế tuần hoàn, năng lượng xanh, tái tạo… trong mô hình sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Do đó, doanh nghiệp còn được vinh danh ở 2 hạng mục là Top 10 Doanh nghiệp bền vững hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và Top 5 Doanh nghiệp tiên phong thực hiện kinh tế tuần hoàn và cắt giảm phát thải carbon.

Tại các nhà máy, Vinamilk đầu tư các công nghệ giảm thải, thân thiện với môi trường, có thể kể đến phần mềm quản lý vận hành để tăng hiệu suất, tối ưu năng lượng cho máy móc thiết bị, sử dụng robot LGV thay thế xe nâng cũ giúp giảm tới 62% khí thải phát ra, hay hệ thống thu hồi nhiệt giúp thu hồi tới 92% lượng nhiệt dư thừa và tái sử dụng giúp tiết kiệm điện.

Tại các trang trại, việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn luôn được đặt lên hàng đầu với mục tiêu “biến chất thải thành tài nguyên”. Hàng chục tấn chất thải từ hàng nghìn con bò được xử lý qua hệ thống biogas hiện đại, tạo thành phân bón hữu cơ, khí đốt và nước tưới để sử dụng cho các hoạt động khác của trang trại.

Vinamilk tạo dấu ấn trong Quản lý phát thải khí và quản trị doanh nghiệp

Với những nỗ lực vượt bậc trong năm 2023, Vinamilk xuất sắc nhận được tới 5 giải thưởng từ Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết. Đây là bình chọn uy tín do Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Báo Đầu tư cùng Công ty quản lý quỹ Dragon Capital phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác chuyên nghiệp như IFC, ACCA, các công ty kiểm toán hàng đầu Deloitte, EY, KPMG, PwC.

Theo đó, Vinamilk đã dành giải Top 20 doanh nghiệp niêm yết có báo cáo thường niên tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam – Nhóm ngành phi tài chính; Giải nhất Báo cáo Phát triển bền vững; Top 10 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn – Hạng Nhì.

“Ông lớn” ngành sữa cũng là một trong số ít doanh nghiệp luôn nhận được sự thống nhất trong đánh giá của các thành viên Hội đồng bình chọn là: doanh nghiệp luôn đáp ứng các điều kiện khắt khe về doanh thu, lợi nhuận để được xem xét và được chấm điểm định lượng trên 5 tiêu chí: tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS. Đồng thời được điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị doanh nghiệp, triển vọng ngành… Đó là lý do giúp Vinamilk luôn duy trì vị trí trong Top 20 doanh nghiệp nhóm phi tài chính có báo cáo thường niên xuất sắc nhất.

Về báo cáo Phát triển bền vững, Đại diện Hội đồng bình chọn chia sẻ: “Báo cáo của Vinamilk năm nay tiếp tục là một báo cáo chuẩn, bao gồm đầy đủ các chỉ tiêu và lãnh vực quan trọng; được trình bày súc tích, gọn gàng với số lượng trang báo cáo trong mức vừa phải”.

Ngay từ đầu báo cáo, thông điệp của Tổng giám đốc đã cho thấy một sự cam kết cao của Ban lãnh đạo Vinamilk và sự lồng ghép thành công yếu tố phát triển bền vững vào trong chiến lược kinh doanh. Điều này thể hiện ở các định hướng và cam kết nghiêm túc “đưa phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.”

Đặc biệt, Vinamilk là doanh nghiệp duy nhất nhận được Giải thưởng Doanh nghiệp quản lý tốt phát thải khí nhà kính. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp Vinamilk được trao tặng giải thưởng đặc biệt này. Theo đại diện Hội đồng bình chọn, một điểm sáng của Vinamilk là việc đo lường - kiểm kê phát thải khí nhà kính. Đây là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam chuẩn hóa phương pháp đo lường và kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064 cho hoạt động sản xuất và chăn nuôi.

Giữa năm 2023, Vinamilk cũng được xác nhận là công ty sữa đầu tiên tại Việt Nam có cả nhà máy và trang trại đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn Pas 2060:2014, với 2 đơn vị là Nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An và Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An. Công ty cũng đã công bố lộ trình hướng đến Phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) và chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050, thể hiện cam kết của Vinamilk đối với các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu.

Đối với Giải thưởng Quản trị công ty vượt trên các tuân thủ, Vinamilk là 1 trong 2 đơn vị hiếm hoi đạt giải. Trước đó, tại Lễ vinh danh Hội đồng Quản trị của năm 2023 do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), doanh nghiệp này cũng xuất sắc đứng đầu Top 5 “Hội đồng quản trị xuất sắc nhất”.

Việc Vinamilk liên tục áp dụng có chiến lược các mô hình quản trị - kinh doanh tiên tiến thế giới theo định hướng phát triển bền vững giúp công ty chủ động trong quản lý rủi ro cũng như khai thác tốt hơn những giá trị tiềm năng, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trước đó, doanh nghiệp cũng liên tục được các tổ chức uy tín vinh danh qua các giải thưởng về Phát triển bền vững như Top 5 thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu do Brand Finance chứng nhận, Giải thưởng Hành động vì cộng đồng (Human Act Prize) – Giải thưởng do Báo Nhân Dân chỉ đạo tổ chức, với sự tham gia đồng hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Giải thưởng Doanh nghiệp đồng hành vì sự nghiệp phát triển bền vững của Báo đầu tư…