VNPT là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng bảo mật thế giới

Vượt qua nhiều “đối thủ nặng ký” đến từ các cường quốc về công nghệ thông tin thế giới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trở thành doanh Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng An toàn Bảo mật thế giới 2021 (Cyber Security Global Excellence Awards).

Các giải pháp bảo mật uy tín của VNPT được ban giám khảo quốc tế đánh giá cao và ghi nhận với 4 giải thưởng lớn tại Giải thưởng bảo mật thế giới 2021. Trong đó có 1 giải vàng dành cho giải pháp Định danh điện tử (VNPT eKYC) trong hạng mục ứng dụng AI vào bảo mật. Hai giải bạc cho giải pháp An toàn thông tin (VNPT SOC) ở hạng mục giám sát bảo mật và dịch vụ Cho thuê máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây (VNPT SmartCloud) ở hạng mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp trên nền Cloud/Software-as-a-Service. Một giải đồng cho Hệ thống ứng cứu và xử lý sự cố (SmartIR) ở hạng mục An toàn thông tin cho học máy (Machine learning).

Giải pháp định danh điện tử VNPT eKYC đã được triển khai ở nhiều doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và các ngành dịch vụ, nhờ vậy VNPT eKYC đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế đất nước đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid. Theo đó, thay vì trực tiếp đến văn phòng, điểm giao dịch để đối chiếu chứng từ giấy, thì với VNPT eKYC, khách hàng có thể thực hiện việc xác thực thông tin ngay tại nhà, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi. Giải pháp này được nhận định là nền tảng thiết yếu để các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số trong thời đại 4.0. Bên cạnh các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, các giải pháp về bảo mật như SmartIR hay VNPT Smart Cloud vẫn luôn được nâng cấp và phát triển để đảm bảo an ninh trên không gian mạng.

Kết quả tại cuộc thi chứng minh cho việc VNPT đã là đối tác của nhiều tổ chức an ninh mạng thế giới, phát triển các sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin, đào tạo chuyên gia bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn của các hãng bảo mật uy tín quốc tế như Microsoft, Kaspersky, IBM... VNPT đã phát triển hệ thống an toàn thông tin cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái bảo mật thông tin cho khách hàng.

Đây là năm thứ 17 giải thưởng Security Global Excellence Awards được tổ chức. Là giải thưởng lâu năm và uy tín trên thế giới, sự kiện luôn thu hút được nhiều doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Canada, Thụy Điển... Ban giám khảo gồm 45 chuyên gia quốc tế, đang là chuyên gia, quản lý, lãnh đạo của các tổ chức, công ty hàng đầu về công nghệ, quản trị rủi ro, an ninh mạng như PwC, Deloitte, Boeing, J. P. Morgan, Apple... Chính bởi vậy, mức độ khắt khe và kinh nghiệm chuyên môn của giải thưởng luôn được thị trường quốc tế đánh giá cao.

“Chuyển đổi số” là chủ đề được nhắc đến rất nhiều trong những năm gần đã và đang làm thay đổi mọi mặt cuộc sống của chúng ta. Chuyển đổi số mang lại nhiều lợi ích cho người dân và xã hội như thanh toán tiện ích, giải trí số, hành chính số hay thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Tuy nhiên, chuyển đổi số luôn đi liền với các vấn đề về định danh và dữ liệu thông tin vì đây là nguồn tài nguyên số có thể phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.

Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin, VNPT chủ động đầu tư tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn trên môi trường mạng để bảo vệ khách hàng trước những rủi ro về an toàn thông tin và tăng cường bảo mật cho các hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Theo nghiên cứu của Công ty An ninh mạng McAfee (Mỹ) và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ), tội phạm an ninh mạng trên toàn thế giới gây thiệt hại lên tới 600 tỷ USD mỗi năm. Tại Việt Nam, con số này là 642 triệu USD vào năm 2018. Theo Bộ Công an, Việt Nam đứng thứ 4 trong top 10 quốc gia bị ảnh hưởng bởi mạng máy tính Botnet.

Cũng trong tháng 3, VNPT vừa ra mắt Nền tảng Quản lý an toàn thông tin - VNPT MSS (VNPT Managed Security Service). Giải pháp này là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin trước các cuộc tấn công từ cả bên trong và bên ngoài. Sự xuất hiện của VNPT MSS sẽ giúp bảo vệ tài sản, trí tuệ, lợi nhuận cũng như giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Bên cạnh các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng thực tiễn và kết quả khả quan, VNPT cũng vừa nhận được giải thưởng quốc tế tại hạng mục Tổng đài chăm sóc khách hàng của năm do Stevie Awards Bán hàng & Dịch vụ khách hàng lần thứ 15 (Stevie Awards for Sales & Customer Service) công nhận.