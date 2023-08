Vụ tấn công của IS tại Syria: Số binh sĩ thiệt mạng tiếp tục tăng

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn nguồn tin quân đội nước này cho rằng đây là cuộc "tấn công khủng bố" và gây ra một số thiệt hại về người cho quân đội.

Vụ tấn công xảy ra gần thị trấn al-Mayadeen ở tỉnh Deir Ezzor, hiện đang bị chia tách thành khu vực do quân đội Syria kiểm soát và khu vực do các tay súng người Kurd chiếm đóng. SOHR đánh giá đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất do IS thực hiện kể từ đầu năm đến nay.

IS đã bị đánh bại ở Syria vào năm 2019, song các phần tử còn sót lại của tổ chức này tiếp tục ẩn náu trong sa mạc, tiến hành các vụ phục kích, tấn công chớp nhoáng. Gần đây, các phần tử IS đã gia tăng các cuộc tấn công ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc của Syria. Ngày 8/8 vừa qua, 10 binh sỹ Syria và những người ủng hộ chính phủ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của IS tại thành trì cũ ở tỉnh Raqa, miền Bắc Syria.