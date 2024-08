WHO cảnh báo virus gây dịch bệnh COVID-19 lây lan rộng

(Ngày Nay) - Hơn 40 vận động viên tham dự Olympic Paris 2024 đã có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. Đây là dữ liệu mới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ngày 6/8, phản ánh sự gia tăng mới về số ca mắc trên toàn cầu.

WHO cho biết virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch COVID-19 vẫn đang lưu hành và lưu ý các quốc gia cần tăng cường hệ thống ứng phó. Một số VĐV nổi tiếng tham dự Olympic Paris đã có kết quả xét nghiệm mắc COVID-19. VĐV bơi lội người Anh Adam Peaty cho biết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus 1 ngày sau khi giành huy chương bạc ở nội dung bơi ếch 100 m. Niềm hy vọng giành huy chương của Australia là VĐV Lani Pallister cũng đã rút khỏi nội dung bơi tự do 1500 m nữ sau khi bị ốm.

Phát biểu tại họp báo, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách phòng chống dịch bệnh của WHO dẫn dữ liệu từ 84 quốc gia cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tăng trong vài tuần qua. Hơn nữa, giám sát nước thải (được coi là phương pháp cung cấp chỉ báo sớm trước 2-3 tuần về số ca bệnh) cho thấy mức độ lưu hành virus SARS-CoV-2 trên thực tế cao hơn từ 2 đến 20 lần so với những được báo cáo. Bà đánh giá dấu hiệu này rất đáng lưu tâm vì virus SARS-CoV-2 vẫn tiếp tục tiến hóa và thay đổi, tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc phải một biến thể mới có thể tinh vi hơn, với khả năng "né" các biện pháp xét nghiệm và/hoặc can thiệp y tế, trong đó có cả việc tiêm chủng.

Bà Van Kerkhove nhấn mạnh thực trạng lưu hành virus SARS-CoV-2 ở mức cao hiện nay rõ ràng không phải là một diễn tiến điển hình trong nhóm các virus gây bệnh đường hô hấp vốn có xu hướng tăng lưu hành trong những tháng lạnh hơn. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, bất kể là mùa nào, nhiều quốc gia đã trải qua các đợt bùng phát COVID-19 và Olympic cũng không ngoại lệ khi loại virus này đang lưu hành khá tràn lan.