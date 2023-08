3 sĩ quan Công an được cử tới Nam Sudan

(Ngày Nay) - Ngày 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Năm 2022, Bộ Công an cử 4 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trong đó có 1 sĩ quan làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc, 3 sĩ quan làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, 4 sĩ quan Công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Phòng Cảnh sát Liên hợp quốc; chỉ huy Phái bộ Nam Sudan giao; từng bước khẳng định năng lực Công an nhân dân Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, đủ trình độ đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc; thi tuyển vào các vị trí quan trọng của bộ phận Cảnh sát tại Phái bộ Nam Sudan, được chỉ huy Phái bộ Nam Sudan đánh giá rất cao về ý thức, trách nhiệm và hiệu qủa công tác.

Trên cơ sở 14 sĩ quan đáp ứng tiêu chuẩn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thực hiện quy trình cử mới lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Ngày 12/8, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cử mới 3 sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023 gồm: Trung tá Bùi Phương Lân; Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường. Như vậy đến nay, Bộ Công an đã có 7 sĩ quan Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.