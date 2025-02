4 họa sĩ Mỹ gốc Việt cùng “Chào Việt Nam”

(Ngày Nay) -4 họa sĩ sống tại Mỹ cách xa nhau, có người chưa gặp nhau lần nào, nhưng họ có chung một sở thích là vẽ, và đặc biệt có chung nguồn gốc là người Việt Nam. Đây gần như là lý do duy nhất đưa đến họ đến với nhau tại cuộc triển lãm Chào Việt Nam lần này.

4 họa sĩ Mỹ gốc Việt gồm: Anh Bach (Bạch Hoàng Anh), Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Tim Nguyen (Nguyễn K Quy), Ly Tran (Trần Phương Ly) tổ chức triển lãm nhóm mang tên Chào Việt Nam. Triển lãm sẽ khai mạc lần thứ nhất lúc 18g30 ngày 13/2, kéo dài đến ngày 21/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Và khai mạc lần thứ hai ở Hà Nội lúc 18g ngày 1/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bế mạc ngày 9/3.

Hẹn nhau trên mạng về “Chào Việt Nam”

Họa sĩ Mina Ho Ferrante, kể: “Một buổi trưa mùa Xuân, tôi nhận được một cuộc gọi qua messenger facebook. Tên người gọi là Tim. Tôi chưa từng gặp Tim bao giờ, chỉ theo dõi tranh của anh trên mạng và thỉnh thoảng gửi một dòng bày tỏ sự ngưỡng mộ về những bức tranh mang đậm màu sắc của trường phái hậu ấn tượng (post-impressionism) và chủ nghĩa nguyên thủy (primitivism).

Sau vài phút trao đổi xã giao, Tim hỏi xem tôi có muốn một ngày nào đó cùng về Việt Nam vẽ và triển lãm không. Tôi trả lời: ‘Cũng có thể lắm chứ’. Không ngờ, cuộc nói chuyện ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho chuyến triển lãm Chào Việt Nam lần này. Sau những tháng dài nhắn tin, những lời chào hỏi khách sáo dần được thay bằng những câu đùa vui, chọc ghẹo nhau. Chưa gặp mặt, nhưng đã coi nhau như người thân. Chúng tôi không chỉ về Việt Nam để chào đất nước, mà còn để chào nhau - lần đầu tiên sau một năm chỉ “tám” ở trên mạng”.

Tim Nguyen sống tại thành phố Makakilo, quần đảo Hawaii. Mina Ho Ferrante sống tại Burbank, tiểu bang California. Ly Tran sống tại Rockville, tiểu bang Maryland. Anh Bach sống tại Spring, tiểu bang Texas.

Họa sĩ Ly Tran, kể: “Chúng tôi từ những người không quen biết nhau, sống ở những múi giờ khác nhau, thông qua nghệ thuật đã kết nối để cùng trở về. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên chúng tôi hẹn họp trực tuyến để bàn với nhau về triển lãm, tôi nhắc đi nhắc lại: anh Tim ơi, 9 giờ tối ở bờ Đông của em là 3 giờ Hawaii của anh, là 6 giờ chiều ở Cali của chị Mina. Và cứ như vậy 4 anh chị em cùng hẹn nhau trở về quê hương để Chào Việt Nam”.

4 họa sĩ với nhiều phong cách vẽ

Triển lãm lần này, họa sĩ Anh Bach góp mặt cùng 3 bạn hữu bằng loạt tranh vẽ về phụ nữ. Trong đời thường, phụ nữ thường vất vả, lo toan nhiều bề. Vì vậy ở trong tranh, Anh Bach muốn họ hiện diện thật đẹp đẽ, yên bình, viên mãn. Đó là những khoảnh khắc ngồi đọc sách, trang điểm, phơi nắng hoặc lang thang chụp hình… của người phụ nữ hạnh phúc. Anh Bach có xu hướng dùng màu sắc nhẹ nhàng, hình hài ước lệ.

Với họa sĩ Tim Nguyen, đây có lẽ là lần đầu tiên anh trở về Việt Nam để triển lãm. Anh tâm sự: “Qua mạng xã hội mà nhóm 4 người chúng tôi tìm tới nhau, cùng sở thích, hợp cạ, nên triển lãm Chào Việt Nam cũng là cơ hội để chúng tôi gặp nhau trao đổi kinh nghiệm. Với tôi, vẽ là cái nghiệp, giống như một nghề. Tranh của tôi đơn giản là diễn tả lại cuộc sống thường ngày của người dân Hawaii nơi tôi sống. Có bạn nói là tôi vẽ theo trường phái ấn tượng. Chắc là vậy, nếu bạn được làm việc gì mà bạn thích thì đó là ước mơ. Hiện tại tôi đang sống với ước mơ ấy”.

Tranh của Ly Tran thì theo phong cách hiện thực ý niệm. Đó là một dạng hiện thực, có hình gần như thực, nhưng cái hiện thực ấy không phải là chân thực, là thực tế, mà là hiện thực của cái suy nghĩ, cái mơ mộng, nó được thể hiện ở bút pháp, ở bố cục, nhiều khi người xem có chút gì đó cảm thấy phi lý, xa rời thực tế. Ly Tran luôn vẽ những suy nghĩ, cảm xúc, khát vọng… của mình qua những hình mẫu thực.

Hoạ sĩ Mina Ho Ferrante sinh ra và lớn lên tại Việt Nam, có triển lãm tranh lụa đầu tiên vào năm 1989 tại TPHCM, lúc ấy từng được báo giới gọi chị là “họa sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân”. Năm 2017, chị tổ chức một triển lãm cá nhân khác tại TPHCM, bán được 25/30 bức tranh và quyên góp một phần doanh thu cho các hoạt động thiện nguyện. Sau khi tốt nghiệp cử nhân mỹ thuật (BFA) tại Học viện Nghệ thuật San Francisco, chị được chọn tham gia Chương trình huấn luyện hoạt hình của Walt Disney. Sau đó, chị được tuyển làm thiết kế hình ảnh nền cho các bộ phim của Disney như Atlantis, Treasure Planet, Home on the Range, Tarzan 2, Lilo and Stitch 2…

Một số tác phẩm trong triển lãm Chào Việt Nam: