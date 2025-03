Mỹ nhân màn ảnh Hàn trở lại với "Hyper Knife"

Không chỉ là một bộ phim y khoa thông thường, Hyper Knife là sự pha trộn đầy kịch tính giữa yếu tố hình sự, giật gân và những vấn đề đạo đức nhức nhối trong ngành y, hứa hẹn sẽ khiến khán giả không thể rời mắt. Phim dự kiến ra mắt trên nền tảng Disney+ vào ngày 19/3/2025, và chắc chắn sẽ trở thành một trong những tác phẩm được mong chờ nhất trong năm.

Cốt truyện độc đáo

Hyper Knife xoay quanh cuộc đời đầy biến động của bác sĩ thiên tài Jung Se Ok, do Park Eun Bin thủ vai. Từng là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, Se Ok bị tước bằng hành nghề sau một biến cố đau lòng. Mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với khoa học thần kinh, cô dấn thân vào con đường phẫu thuật chui, thực hiện những ca phẫu thuật phi pháp trong bóng tối. Cuộc đời Se Ok rẽ sang một trang mới khi cô gặp lại Choi Deok Hee (Sul Kyung Gu), người thầy cũ đầy bí ẩn của mình. Sự tái ngộ này không chỉ khơi lại những vết thương lòng trong quá khứ mà còn kéo Se Ok vào một vòng xoáy quyền lực và trả thù đầy nguy hiểm.

Khi Se Ok ngày càng lún sâu vào những thủ thuật y học tân tiến nhưng đầy tranh cãi về mặt đạo đức, cô phải đối mặt với những hậu quả ghê gớm từ hành động của mình. Ranh giới giữa sự cần thiết của y học và tham vọng cá nhân dần trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hyper Knife đặt ra những câu hỏi đầy ám ảnh về y đức, trách nhiệm của người thầy thuốc và cái giá phải trả cho sự đổi mới trong y học. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện về y khoa, mà còn là một cuộc hành trình khám phá tâm hồn con người và những lựa chọn khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống.

Hyper Knife quy tụ một dàn diễn viên thực lực, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đỉnh cao. Park Eun Bin, nữ diễn viên tài năng đã gây ấn tượng với khán giả qua các bộ phim như Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo, sẽ hóa thân thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài nhưng đầy vết nhơ trong quá khứ. Với kinh nghiệm diễn xuất phong phú, Park Eun Bin được kỳ vọng sẽ mang đến một Jung Se Ok phức tạp, giằng xé giữa thiện và ác.

Sul Kyung-gu, nam diễn viên kỳ cựu, sẽ đảm nhận vai người thầy bí ẩn Choi Deok Hee. Với khả năng diễn xuất biến hóa, Sul Kyung Gu hứa hẹn sẽ mang đến một nhân vật đầy chiều sâu và khó đoán. Yoon Chan Young, gương mặt trẻ đầy triển vọng, sẽ vào vai Seo Young Joo, người bạn đồng hành luôn sát cánh bên cạnh Se Ok. Park Byung Eun, nam diễn viên quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai diễn ấn tượng, sẽ hóa thân thành bác sĩ gây mê Han Hyun Ho.

Hyper Knife được chắp bút bởi biên kịch Kim Sun Hee, người từng gây ấn tượng với bộ phim Quiz Of God: Reboot (2018). Đạo diễn Kim Jung Hyun, người đứng sau thành công của Awaken (2021–2022) và Crazy Love (2022), sẽ chỉ đạo bộ phim này. Sự kết hợp giữa biên kịch tài năng và đạo diễn giàu kinh nghiệm hứa hẹn sẽ mang đến một tác phẩm chất lượng và hấp dẫn. Phim được sản xuất bởi CJENM Studios, Dongpung Co., Ltd. và Blaad Studios, những tên tuổi uy tín trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.