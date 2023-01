8/10 người tiêu dùng có thể tăng cân vào dịp nghỉ lễ cuối năm

Ngày 15/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ việc cô gái bị đối tượng là nam giới dùng dao sát hại tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 12/1, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và gia đình đã vận động nghi phạm ra đầu thú. Nghi phạm được xác định là Hoàng Văn Thành, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.