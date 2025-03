Hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng nửa triệu liều vắc xin sởi cho Bộ Y tế

Loại vắc xin chống dịch do Hệ thống tiêm chủng VNVC trao tặng Bộ Y tế là vắc xin sởi MVVAC do Việt Nam sản xuất. Vắc xin có chỉ định tiêm từ 9 tháng tuổi và người lớn. Tại vùng có dịch và nguy cơ bùng phát dịch cao, vắc xin có thể tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và được tính là mũi 0 chống dịch. Phát biểu tại lễ trao tặng, ThS.BS Nghiêm Trần Dũng, đại diện Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết trong suốt 8 năm qua, VNVC đã triển khai tiêm chủng hàng triệu liều vắc xin sởi an toàn, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, với những khó khăn của công tác tiêm chủng vắc xin sau đại dịch Covid-19, có thể một số lượng lớn trẻ em và người lớn chưa được tiêm đầy đủ vắc xin này ở cả chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến bệnh sởi năm nay có nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát thành dịch như hiện nay.

Hiện, VNVC có gần 220 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc với hơn 4.000 dây chuyền tiêm chủng. Tuy nhiên, để tạo ra hiệu quả bao phủ vắc xin nhanh chóng, việc phối hợp giữa Hệ thống tiêm chủng VNVC và Chương trình Tiêm chủng mở rộng của các địa phương là rất cần thiết. Do đó, ngay khi Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương đẩy nhanh việc tiêm chủng vắc xin phòng bệnh, VNVC đã sẵn sàng đóng góp, trao tặng số lượng lớn vắc xin sởi để cùng Bộ Y tế hỗ trợ các địa phương kịp thời tiêm chủng, phòng bệnh cho cộng đồng.

“Hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho hàng triệu trẻ em và gia đình Việt Nam bằng nhiều hình thức khác nhau. Trước đó, tháng 9/2024, hàng nghìn bác sĩ, nhân viên của VNVC đã tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Sởi do TP.HCM tổ chức, đóng góp cơ sở vật chất, vật tư y tế, điều động đội ngũ tham gia cùng các lực lượng y tế của Thành phố để tiêm vắc xin phòng chống dịch sởi”, ThS.BS Nghiêm Trần Dũng chia sẻ.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cảm ơn sự hỗ trợ của Hệ thống tiêm chủng VNVC trong việc cung ứng 500.000 liều vắc xin sởi. Thứ trưởng cho biết: “Lượng vắc xin này có thể giao ngay cho các địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng chống bệnh sởi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương bày tỏ mong muốn VNVC tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế triển khai công tác tiêm chủng tại Việt Nam. Với sự hỗ trợ của VNVC cùng nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương và cả hệ thống tiêm chủng trên toàn quốc, Bộ Y tế kỳ vọng dịch sởi sẽ được khống chế trong thời gian sớm nhất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi, dịch sởi xảy ra được tiêm một mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

Cùng ngày, Hệ thống tiêm chủng VNVC cũng chính thức khởi động chiến dịch “Chung tay phòng chống dịch sởi” trên toàn quốc nhằm hưởng ứng tích cực chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Chiến dịch có nhiều hoạt động ý nghĩa như các chương trình Tọa đàm, giao lưu trực tuyến nhằm kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân về bệnh sởi và dịch sởi, đồng thời tăng cường thông tin truyền thông, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, khẩn trương đưa trẻ và người lớn đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Đặc biệt, VNVC còn kịp thời đưa ra các chính sách hỗ trợ người dân tiêm vắc xin sởi với chi phí thấp, tiêm trước trả tiền sau thông qua chương trình trả góp không lãi suất với thời hạn đến 12 tháng, giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn có thể cho con em và các thành viên trong gia đình tiêm vắc xin phòng bệnh.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết hiện nay trên toàn quốc, VNVC cung cấp đầy đủ các loại vắc xin phòng chống sởi cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, gồm MVVAC (Việt Nam), Priorix (Bỉ), MMR-II (Mỹ). Trong đó MVVAC là vắc xin phòng sởi đơn. MMR-II và Priorix là vắc xin phối hợp phòng 3 bệnh sởi - quai bị - rubella trong cùng một mũi tiêm, nâng cao hiệu quả phòng bệnh, tiết kiệm chi phí tiêm chủng.

“Tại vùng dịch và vùng có nguy cơ cao, trẻ được tiêm vắc xin sởi từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tính là mũi sởi 0. Trẻ cần tiếp tục tiêm ngừa các vắc xin có thành phần phòng bệnh sởi từ 9 tháng trở đi theo phác đồ tiêm chủng thông thường”, Bác sĩ Bạch Thị Chính cho biết thêm.

Ngoài ra, VNVC cũng nỗ lực cung ứng đầy đủ các vắc xin khác cho trẻ em và người lớn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như vắc xin cúm, vắc xin phế cầu phòng các bệnh viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, vắc xin não mô cầu nhóm B, ACYW, vắc xin phòng sốt xuất huyết, vắc xin phòng zona thần kinh…

Đặc biệt, VNVC luôn nỗ lực thực hiện nhiều chương trình ưu đãi, hỗ trợ tài chính giúp người dân, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa được tiếp cận dễ dàng hơn với vắc xin chất lượng cao, phòng bệnh hiệu quả thông qua các chương trình ưu đãi, chương trình “tiêm vắc xin trước, trả chi phí sau”, 100% lãi suất do VNVC chi trả thay cho khách hàng.