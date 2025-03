Hàng nghìn du khách hòa mình với Lễ hội hoa trang suối Tà Má

(Ngày Nay) - Để tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân, chiều 21/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ.