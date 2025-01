Á hậu 2 Miss Interrnational Queen Nguyễn Tường San trở thành Đại sứ Thương hiệu Bio Nano Plus

Là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên, thanh lịch và hiện đại, Nguyễn Tường San sẽ đồng hành cùng Bio Nano Plus trong hành trình truyền cảm hứng về việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp bền vững. “Là một người yêu thích những sản phẩm từ thiên nhiên và an toàn cho sức khỏe, tôi vô cùng vinh dự khi được đồng hành cùng Bio Nano Plus. Tôi tin rằng thông điệp “Sạch tự nhiên – Thơm thuần khiết” của thương hiệu sẽ lan tỏa đến mọi người, giúp chúng ta chăm sóc bản thân một cách trọn vẹn và bền vững,” Tường San chia sẻ.

Á hậu Tường San chính thức nhận lời trở thành đại sứ thương hiệu của dòng sản phẩm chăm sóc da Skin Renew thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Bio Nano Plus. Với vai trò mới, Tường San mong muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc chăm sóc da mụn hiệu quả, đặc biệt hướng đến các bạn học sinh, sinh viên và tuổi teen – những người trẻ đang cần sự tự tin để chinh phục những mục tiêu lớn trong cuộc sống.

Tường San chia sẻ, cô đã tìm hiểu về Axit hypochlorous (HOCl) là một chất khử khuẩn tự nhiên, hiệu quả và an toàn, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) (Bài báo của WHO) khuyến khích sử dụng. HOCl có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, virus và nấm mốc mạnh mẽ, nhưng lại an toàn cho con người và môi trường. Nó không gây kích ứng da hay mắt, phù hợp để sử dụng trong y tế, công nghiệp thực phẩm, và các môi trường cần đảm bảo vệ sinh cao. HOCl được sản xuất từ nước, muối và điện phân, giúp giảm thiểu hóa chất độc hại. Đây là giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Công ty BNP đã tiên phong trong việc đưa thành phần HOCL vào các sản phẩm trong đó có Skin Renew của BNP - sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ khử khuẩn tiên tiến và các thành phần dưỡng da giúp tái tạo và phục hồi làn da hiệu quả với thành phần là HOCL và nước tinh khiết có những ưu điểm nổi bật: Khử trùng và làm sạch mạnh mẽ, Khử trùng và làm sạch mạnh mẽ, Tái tạo da và ngăn ngừa sẹo, Cung cấp độ ẩm cho da.

“Bản thân tôi từng trải qua giai đoạn gặp vấn đề về da mụn. Nhờ sử dụng sản phẩm chứa HOCL của Skin Renew, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt với làn da trở nên khỏe mạnh và mịn màng hơn. HOCL không chỉ là một phương pháp chăm sóc mụn hiệu quả mà còn vô cùng đơn giản và an toàn”, Tường San chia sẻ và nhấn mạnh, chính điều này đã thôi thúc Tường San quyết định hợp tác cùng BNP để mang sản phẩm chất lượng đến gần hơn với giới trẻ. “"San muốn các bạn trẻ không phải lo lắng về chi phí khi chăm sóc da. Skin Renew không đặt mục tiêu lãi nhiều, mà quan trọng hơn là mang lại giải pháp hiệu quả và phù hợp cho các bạn”.

Trong vai trò đại sứ thương hiệu, Tường San cam kết sử dụng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình để truyền tải thông điệp tích cực, giúp học sinh, sinh viên có thêm kiến thức chăm sóc da đúng cách, từ đó tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Với sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ, Tường San hy vọng sẽ giúp các bạn không chỉ sở hữu một làn da khỏe đẹp mà còn xây dựng sự tự tin – yếu tố quan trọng để tỏa sáng trong bất kỳ hành trình nào.

Đại diện BNP cho biết đã xây dựng chính sách giá ưu đãi, cùng với Á hậu Tường San lan tỏa sản phẩm Skin Renew tới các bạn học sinh, sinh viên.

Bio Nano Plus là thương hiệu tiên phong trong việc ứng dụng các tinh chất thiên nhiên và công nghệ hiện đại vào các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Với thông điệp “Sạch tự nhiên – Thơm thuần khiết”, Bio Nano Plus kỳ vọng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp an toàn, bền vững. Bio Nano Plus cam kết chất lượng và tiêu chuẩn an toàn cao nhất, công ty không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp vượt trội, đồng hành cùng sức khỏe và vẻ đẹp của cộng đồng.