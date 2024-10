Agribank cùng ngành Ngân hàng đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia

Agribank có mạng lưới hoạt động rộng khắp trải dài trên mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo với gần 2300 chi nhánh, phòng giao dịch, 68 điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, trên 3700 máy ATM/CDM, gần 24.000 máy POS/EDC và dịch vụ Ngân hàng số - Agribank Digital… phục vụ nhu cầu giao dịch thanh toán của hơn 22 triệu khách hàng mở tài khoản và sử dụng dịch vụ thanh toán, gần 4 triệu khách hàng vay vốn tại Agribank.

Công tác chuyển đổi số tại Agribank được thực hiện theo định hướng "Khách hàng là trung tâm", tăng cường phục vụ khách hàng trên kênh điện tử, mang lại những trải nghiệm tốt nhất trong sử dụng dịch vụ thanh toán trên ứng dụng công nghệ số cho khách hàng. Agribank tập trung phát triển các kênh phân phối hiện đại để phục vụ nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng, từng bước thích nghi với nền kinh tế số theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Nhờ đó, công tác chuyển đổi số trong hoạt động tại Agribank đã đạt được những kết quả khả quan. Đối với kênh phân phối ATM/CDM và EDC/POS, Agribank đã phát triển hơn 18 triệu thẻ ghi nợ nội địa trên toàn hệ thống, gần 1 triệu thẻ thấu chi, thẻ Lộc Việt tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, các sản phẩm dịch vụ thẻ được mở rộng, đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng và an toàn, góp phần quan trọng trong phát triển mạng lưới thanh toán, hướng tới số hóa toàn bộ dịch vụ thẻ. Dịch vụ thẻ với đầy đủ các chức năng cơ bản như: Đăng ký thông tin khách hàng bằng sinh trắc học khuôn mặt/vân tay; mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ, giao dịch tài chính tại CDM (rút tiền, nạp tiền, chuyển khoản…), giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng.

Agribank đã và đang đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông thôn với sản phẩm thẻ Lộc Việt sử dụng công nghệ tích hợp chức năng của thẻ tín dụng nội địa và thẻ ghi nợ nội địa góp phần thực hiện tốt chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ của các công ty Fintech, trung gian thanh toán, lành mạnh hóa thị trường tín dụng vi mô, góp phần hạn chế nạn tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

Điểm đáng chú ý là thời gian qua, Agribank tiếp tục phát triển và thúc đẩy việc ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia vào hoạt động ngân hàng. Hiện tại, hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ ngân hàng số của Agribank đã cung cấp cho khách hàng đầy đủ các tiện ích như mở tài khoản, đăng ký các dịch vụ ngân hàng số/ngân hàng điện tử, đăng ký thông tin vay vốn hay đặt lịch hẹn trực tuyến... một cách nhanh chóng, hiệu quả. Bằng việc xác thực khách hàng dựa trên dữ liệu, thông tin từ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip với Bộ Công an, khách hàng của Agribank có thể yên tâm đăng ký và sử dụng các dịch vụ số một cách thuận tiện, an toàn, hiệu quả mà không phải lo lắng về các rủi ro về giả mạo/chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản vào các hành vi phạm pháp trên không gian số.

Agribank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai hệ thống ATM có khả năng giao dịch rút tiền bằng CCCD, người dùng có tài khoản ngân hàng tại Agribank, không cần thẻ hay điện thoại, vẫn rút được tiền mặt từ cây ATM bằng CCCD gắn chip. Thiết bị sử dụng công nghệ chạm tiếp xúc, đặt CCCD lên máy trong vài giây, thông tin tài khoản, thẻ đã sẵn sàng để thực hiện giao dịch. Việc không cần đưa CCCD vào máy như thẻ ATM truyền thống cũng tránh được rủi ro bị giữ thẻ, tiện lợi và linh hoạt hơn.

Đặc biệt, đối với dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank Plus, Agribank đã thực hiện những bước thay đổi tích cực giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt hơn với dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ tiện ích gia tăng khác. Phiên bản Agribank Plus được cập nhật mới nhất vào giữa năm 2024 với những điểm mới về giao diện và hệ sinh thái thanh toán tiện ích, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm liền mạch, tiện lợi từ máy tính (PC/laptop) đến các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). Agribank Plus được sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau với sự đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu, tên đăng nhập cũng chính là số điện thoại khách hàng đăng ký với ngân hàng. Bên cạnh đó, toàn bộ giao diện của Agribank Plus trên trình duyệt web cũng như trên ứng dụng di động được làm mới theo phong cách đơn giản, trẻ trung, thân thiện; hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền.

Đối với dịch vụ ngân hàng điện tử Agribank eBanking, Agribank đã nâng cấp và bổ sung nhiều tính năng vượt trội. Ngân hàng điện tử Agribank eBanking được sử dụng đồng bộ trên hai nền tảng Internet Banking và ứng dụng điện thoại Mobile Banking, cung cấp các trải nghiệm thống nhất cho khách hàng trên các thiết bị điện tử như máy tính (PC/laptop) và thiết bị di động (điện thoại/máy tính bảng). Khách hàng chỉ cần duy nhất 1 tên đăng nhập/số điện thoại đăng ký dịch vụ và 01 mật khẩu duy nhất cho dịch vụ eBanking để sử dụng trên tất cả các nền tảng. Khi sử dụng dịch vụ Agribank eBanking, khách hàng sẽ được trải nghiệm các tiện ích tài chính: Chuyển tiền nhanh 24/7, tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn, thanh toán dịch vụ hành chính công, thanh toán hóa đơn tự động, nộp BHXH trực tuyến, chuyển tiền theo lô, yêu cầu tra soát trực tuyến…

Với Agribank eBanking, khách hàng có thể thực hiện tất cả các loại giao dịch ngân hàng qua nền tảng trực tuyến ngay tại cơ quan hoặc bất cứ đâu có kết nối internet, tiết kiệm thời gian, không cần đến chi nhánh ngân hàng. Bên cạnh đó, Agribank đã phát triển giải pháp ngân hàng điện tử Agribank Corporate eBanking riêng biệt phục vụ cho phân khúc đối tượng khách hàng tổ chức với những tính năng mới, đảm bảo an toàn nhờ mã hóa, xác thực an toàn và giám sát gian lận. Ngoài ra, Agribank cũng thường xuyên cập nhật các biện pháp an toàn để hỗ trợ khách hàng nâng cao cảnh giác, tăng cường bảo mật trên môi trường giao dịch trực tuyến.

Trong liên kết thanh toán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng, Agribank đã triển khai hệ thống thanh toán hóa đơn tập trung (BillPayment), với gần 7.000 nhà cung cấp dịch vụ, các ví điện tử, công ty fintech, sàn thương mại điện tử, VETC, công ty điện nước, viễn thông… cho phép kết nối toàn bộ các điểm giao dịch Agribank, cung cấp phương tiện thanh toán ngân hàng hiện đại online 24/7 thay cho hình thức thanh toán hóa đơn truyền thống, không cần phải trực tiếp đến điểm cung cấp dịch vụ để chi trả cho nhiều loại hóa đơn hàng tháng. Agribank Billpayment xây dựng trên hệ thống nền tảng mở, khả năng chịu tải lớn trên nền tảng kiến trúc công nghệ mới đa kết nối kể cả đối với những đối tác chưa kết nối online, đồng thời, cung cấp được các kênh thanh toán tài khoản ảo và thanh toán qua mã QR để khách hàng không có tài khoản Agribank vẫn có thể thanh toán các dịch vụ có kết nối với Agribank.

Cùng với việc phát triển các dịch vụ thanh toán trên kênh số, Agribank ưu tiên đầu tư các dự án công nghệ nhằm nâng cấp hạ tầng các trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng, phát triển các hệ thống ứng dụng phục vụ yêu cầu quản trị điều hành và phát triển sản phẩm dịch vụ mới, kênh phân phối mới trên cơ sở hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các đối tác có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Là ngân hàng chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank xác định mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động là phát huy lợi thế về mạng lưới, đa dạng hóa, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ với chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, nhất là khách hàng tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Agribank đã và đang góp phần cùng hệ thống ngân hàng Việt Nam sớm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã đề ra.

Với những nỗ lực không ngừng trong quá trình chuyển đổi số, Agribank được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh các danh hiệu, giải thưởng uy tín: 09 giải thưởng Sao Khuê cho hệ thống/phần mềm CNTT xuất sắc trong lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng từ năm 2016 cho đến nay (Agribank E-Mobile Banking, BillPayment, AgriTax, Thẻ Chip chuẩn EMV, Agribank CDM 24/7, Agribank Payment Hub…); Giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” do ngân hàng J.P.Morgan Chase và Wells Fargo trao tặng; nhiều năm liền Agribank trong top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam theo đánh giá của Công ty tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance...