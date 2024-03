Anh ghi nhận tháng 2 ấm kỷ lục ở vùng England và xứ Wales

Cụ thể, nhiệt độ trung bình trong tháng 2 vừa qua tại vùng England là 7,5 độ C - vượt mức kỷ lục 7 độ C được thiết lập vào năm 1990. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tại xứ Wales trong tháng vừa qua là 6,9 độ C, cao hơn chút ít so với mức nhiệt cao kỷ lục năm 1998.

Xét chung trên khắp lãnh thổ Vương quốc Anh, nền nhiệt trung bình trong tháng vừa qua là 6,3 độ C - mức cao thứ hai trong lịch sử, dưới mức kỷ lục được thiết lập vào năm 1998.

Các dữ liệu về nhiệt độ được Cơ quan Khí tượng quốc gia Anh bắt đầu thống kê từ năm 1884.

Trước đó, cơ quan này cũng cho biết năm 2023 là năm Vương quốc Anh trải qua nền nhiệt cao thứ hai, sau mức cao kỷ lục ghi nhận năm 2022. Giới chuyên gia đánh giá những dữ liệu này cho thấy tác động rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đối với nhiệt độ mùa Đông tại Vương quốc Anh. Nhà khoa học cấp cao của Cơ quan Khí tượng quốc gia Anh Mike Kendon cho biết: "Những ghi nhận tại Vương quốc Anh cho thấy rõ ràng mùa Đông đang ngày càng trở nên ấm hơn và ẩm ướt hơn do bầu không khí nóng lên, khiến khả năng giữ ẩm cao hơn".