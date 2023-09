Áp thấp nhiệt đới trên đất liền từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế

Đến 10 giờ ngày 26/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 16,9 độ Vĩ Bắc - 106 độ Kinh Đông, trên trên khu vực Nam Lào. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/giờ, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt: 16 - 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 108 độ Kinh Đông. Vùng biển và vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có mức độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 26/9, vùng biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) và Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Trong sáng 26/9, vùng ven biển từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; sâu trong đất liền có gió giật cấp 6. Từ 26 đến 27/9, khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế có nơi trên 150mm. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Từ 26 đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 450mm.