Australia đối mặt với nguy cơ gia tăng nắng nóng và số vụ cháy rừng

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 29-30/10 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 79 đã thảo luận về đề mục “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba”.

(Ngày Nay) - Ngày 30/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, bắt giữ một đối tượng cùng 9,3 kg ketamin.