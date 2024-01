Bắc Ninh: Triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Năm 2023, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Công an tỉnh đã phát huy vai trò là đơn vị thường trực, luôn chủ động tham mưu, phối hợp, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 mà Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã đề ra.

Toàn tỉnh công nhận 194/213 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục do cấp tỉnh quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 69/70 xã, 48/52 phường, 4/4 thị trấn, 269/270 cơ quan, 83/94 doanh nghiệp, 173/173 nhà trường do cấp huyện quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 709/730 khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong tỉnh chủ động, tích cực tổ chức tổng kết, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, kiện toàn, đảm bảo các điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở...

Tỉnh đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động các mô hình, điển hình tiên tiến; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia phong trào, công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện công tác dân vận phối hợp giữa các đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp bám sát nội dung, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh để cụ thể hóa vào kế hoạch của đơn vị, địa phương.

Các đơn vị thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, có thành tích trong phong trào; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh...

Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng./.