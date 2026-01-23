Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư

(Ngày Nay) - Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV diễn ra sáng 23/2/2026, đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.

Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra sáng 23/1/2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Sáng ngày 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng:

(1) Bầu Bộ Chính trị.

(2) Bầu Tổng Bí thư.

(3) Bầu Ban Bí thư.

(4) Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

(5) Bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

(6) Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tô Lâm sinh ngày 10/7/1957; Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật, Cử nhân An ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Đồng chí trưởng thành từ cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị I, Bộ Công an từ những năm 80, rồi Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I; Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị III, Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Sau đó, đồng chí làm Phó Tổng cục trưởng; Phó Tổng cục trưởng phụ trách, rồi giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Bộ Công an đến tháng 7/2010.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2016, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Công an; từ tháng 4/2016 đến tháng 5/2024 là Bộ trưởng Bộ Công an; được thăng cấp bậc hàm Đại tướng từ tháng 1/2019.

Ngày 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 3/8/2024, đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Ngày 21/10/2024, đồng chí thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

