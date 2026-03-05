(Ngày Nay) - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Kerry Person, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển Trung tâm Dữ liệu, Công ty Amazon Web Services (AWS), Tập đoàn Amazon.

Chào mừng ngài Kerry Person tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh hợp tác tích cực của Amazon với các bộ, ngành của Việt Nam thời gian qua; đồng thời đánh giá cao cam kết và chiến lược hợp tác lâu dài của Amazon tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển lớn, thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á, sở hữu đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển chất lượng cao cùng môi trường đầu tư thuận lợi, phù hợp với nhu cầu mở rộng đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Amazon, hoạt động ổn định, thuận lợi tại Việt Nam trên tinh thần tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật quốc tế.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã quan tâm, chỉ đạo các nội dung hợp tác với Tập đoàn Amazon, ngài Kerry Person đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng hạ tầng số an toàn, bền vững; khẳng định, Amazon cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Nhân dịp này, ngài Phó Chủ tịch bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với các đơn vị của Bộ Công an cũng như các đối tác Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế; tin tưởng rằng, những nỗ lực chung của hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.