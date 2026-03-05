Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Kerry Person, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển Trung tâm Dữ liệu, Công ty Amazon Web Services (AWS), Tập đoàn Amazon.
Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

Chào mừng ngài Kerry Person tới làm việc với Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang hoan nghênh hợp tác tích cực của Amazon với các bộ, ngành của Việt Nam thời gian qua; đồng thời đánh giá cao cam kết và chiến lược hợp tác lâu dài của Amazon tại Việt Nam.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển lớn, thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh hàng đầu Đông Nam Á, sở hữu đội ngũ kỹ sư nghiên cứu và phát triển chất lượng cao cùng môi trường đầu tư thuận lợi, phù hợp với nhu cầu mở rộng đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Amazon, hoạt động ổn định, thuận lợi tại Việt Nam trên tinh thần tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định của pháp luật quốc tế.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã quan tâm, chỉ đạo các nội dung hợp tác với Tập đoàn Amazon, ngài Kerry Person đánh giá cao tầm nhìn của Việt Nam trong thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng hạ tầng số an toàn, bền vững; khẳng định, Amazon cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Nhân dịp này, ngài Phó Chủ tịch bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất với các đơn vị của Bộ Công an cũng như các đối tác Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật Việt Nam và quốc tế; tin tưởng rằng, những nỗ lực chung của hai bên sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía.

PV
Việt Nam Hoa Kỳ kinh tế thương mại

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
(Ngày Nay) - Trung Quốc đã có một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa ngành công nghiệp robot hình người và trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) đang phát triển nhanh chóng, với việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên toàn diện, hàng đầu, bao trùm toàn bộ chuỗi công nghiệp, vòng đời của robot hình người và trí tuệ hiện thân.
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, cuốn sách Đệ Tử Quy với bản dịch và chú giải do nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Đức Bá thực hiện nổi lên như một nỗ lực đáng kể nhằm gắn kết quá khứ với hiện tại.
Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh
Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh
(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và Israel đối với nước này.