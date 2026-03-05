Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất làm trung gian nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan-Afghanistan

(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị làm trung gian khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa Pakistan và Afghanistan, trong bối cảnh các cuộc đụng độ dọc biên giới hai nước bước sang ngày thứ sáu.

Giao tranh bùng phát tuần trước sau khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả các đợt không kích của Pakistan trước đó. Kể từ đó, Pakistan tuyên bố “cuộc chiến công khai” với Afghanistan và tiếp tục các hoạt động quân sự dọc tuyến biên giới chung dài 2.611 km. Diễn biến này đã làm sụp đổ thỏa thuận ngừng bắn, do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, hồi tháng 10 năm ngoái.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Erdogan đã lên án các vụ tấn công khủng bố tại Pakistan, đồng thời khẳng định Ankara sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực tái lập lệnh ngừng bắn. Phía Pakistan cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình biên giới và nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ nhằm tìm kiếm hòa bình, ổn định khu vực. Hiện chưa có phản hồi chính thức từ chính quyền Taliban ở Kabul.

Trước đó, Pakistan khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự cho đến khi Afghanistan có hành động cụ thể nhằm kiềm chế lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), nhóm phiến quân mà Islamabad cáo buộc đang hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan. Kabul bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại quốc gia khác.

Những ngày gần đây, căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan gia tăng, với nhiều đợt tấn công qua lại. Đây là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ tháng 10/2025 khi ít nhất 70 người đã thiệt mạng và các cửa khẩu giữa hai nước phần lớn bị đóng cửa. Căng thẳng leo thang giữa hai nước láng giềng đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn kéo dài tại khu vực Nam Á.