Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát Đảng uỷ Chính phủ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chiều 4/3, tại trụ sở Chính phủ, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.
Công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát Đảng uỷ Chính phủ

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát tham dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, các đồng chí thành viên trong Đoàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Đoàn có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Quán triệt nội dung kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, kiểm tra, giám sát là hoạt động thường xuyên nhằm đánh giá đúng, thực chất tình hình, nhận diện ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo để tiếp tục phát huy; chỉ ra những hạn chế, tồn tại để kịp thời có giải pháp khắc phục, đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các thành viên trong đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan có liên quan làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Đảng, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, đảm bảo đợt kiểm tra diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch, các nội dung kiểm tra theo Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan của Đảng ủy Chính phủ cung cấp các báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để tiếp tục khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới.

PV
Ban Thường vụ Chính Phủ kiểm tra giám sát Đảng uỷ Chính phủ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026
(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.
Mặc áo dài được nhiều người ưa chuộng trong các dịp sự kiện trọng đại, lễ tết, ngày kỷ niệm
Lễ hội áo dài TP.HCM 2026: Sợi tơ vàng son, dệt nên khát vọng
(Ngày Nay) - Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra trong suốt tháng 3-2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3 với nhiều hoạt động đặc sắc như hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài ; cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM ; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online và giới thiệu gần 400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế từ ba miền cả nước.
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
Trung Quốc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về robot hình người
(Ngày Nay) - Trung Quốc đã có một bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa ngành công nghiệp robot hình người và trí tuệ hiện thân (embodied intelligence) đang phát triển nhanh chóng, với việc ban hành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầu tiên toàn diện, hàng đầu, bao trùm toàn bộ chuỗi công nghiệp, vòng đời của robot hình người và trí tuệ hiện thân.
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, cuốn sách Đệ Tử Quy với bản dịch và chú giải do nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Đức Bá thực hiện nổi lên như một nỗ lực đáng kể nhằm gắn kết quá khứ với hiện tại.