Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(Ngày Nay) - Sáng 5/3, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ chín, khóa XIII, nhiệm kỳ 2023–2028.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đặng Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ chín, khóa XIII diễn ra trong thời điểm cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và tập trung thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được điều động và nhận công tác tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ Chính trị cũng đã chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã ban hành quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023–2028.

Căn cứ các nội dung trên, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định triệu tập kỳ họp để thực hiện các quy trình công tác cán bộ. Đây là kỳ họp hết sức quan trọng, nhằm thực hiện các quy trình để bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành; bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch; bầu Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Anh Tuấn.

Kết quả: 100% đại biểu tán thành bầu đồng chí Nguyễn Anh Tuấn vào Ban Chấp hành, Ủy viên Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sinh ngày 26/11/1979; quê quán xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, Tiến sĩ Quản lý kinh tế.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020–2025; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh (từ tháng 8/2022); Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 2/2025, đồng chí là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ngày 1/3/2026, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

