Iran tuyên bố kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz

(Ngày Nay) - Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.
Ngày 4/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz và bất kỳ tàu, thuyền nào tìm cách đi qua tuyến đường thủy này đều có nguy cơ bị hư hại do tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.

Hãng thông tấn Fars dẫn thông báo của Phó Chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC, ông Mohammad Akbarzadeh, khẳng định Hải quân Iran hiện đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch đối với hoạt động vận tải dầu mỏ.

Một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong trường hợp cần thiết, đồng thời chỉ thị Washington cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hoạt động vận tải biển.

Xung đột leo thang tại Trung Đông đang làm tê liệt eo biển Hormuz, tuyến đường biển huyết mạch đối với thương mại dầu mỏ toàn cầu với khoảng 20 triệu thùng dầu vận chuyển mỗi ngày, chiếm gần 1/5 tổng mức tiêu thụ toàn cầu.

