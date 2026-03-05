Cuba kích hoạt tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia

(Ngày Nay) - Ủy ban điện lực quốc gia Cuba (UNE) thông báo nhà máy điện Antonio Guiteras - nhà máy có công suất lớn nhất nước này, đã tạm ngừng hoạt động vào 12h41 ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 0h41 ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), gây gián đoạn việc cung cấp điện cho 2/3 số tỉnh thành trong cả nước.

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân khiến nhà máy nhiệt điện Antonio Guiteras, hiện cung cấp khoảng 250 kW, chiếm 25% sản lượng điện quốc gia phải tạm ngừng hoạt động là do rò rỉ ở nồi hơi.

Theo UNE, tất cả các quy trình để khôi phục hệ thống điện quốc gia đã được kích hoạt nhằm tái cung cấp điện cho các địa phương trên cả nước, từ tỉnh Camagüey (miền Đông) đến Pinar del Río (miền Tây).

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết nhà máy nhiệt điện Felton ở Holguín đã vận hành 1 trong 2 tổ máy, về lý thuyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nỗ lực kết nối lại điện.

Cuba đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng kể từ giữa năm 2024, nhưng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong những tuần gần đây do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ. Trong một năm rưỡi qua, đã có 5 lần Cuba rơi vào cảnh mất điện trên toàn quốc và một số lần mất điện cục bộ.