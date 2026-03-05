Xung đột tại Trung Đông: Các nước tăng cường triển khai biện pháp sơ tán công dân

(Ngày Nay) - Ngày 4/3, Mỹ đã yêu cầu các nhân viên lãnh sự không thuộc diện khẩn cấp tại hai lãnh sự quán ở Pakistan rời khỏi nước này, cũng như cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi các đại sứ quán ở Saudi Arabia (Arập Xêút), CH Cyprus và Oman trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định được đưa ra nhằm bảo vệ sự an toàn của các nhân viên và gia đình họ, khi tình hình an ninh tại Pakistan trở nên bất ổn. Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad khẳng định không có sự thay đổi nào đối với tình trạng hoạt động của cơ quan này.

Cuộc biểu tình phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng tại Pakistan, trong khi hàng trăm người biểu tình đã tìm cách tấn công Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Karachi, thành phố lớn nhất nước này.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ cần cân nhắc lại việc du lịch đến Saudi Arabia, Oman và CH Cyprus, cho phép nhân viên không khẩn cấp cùng gia đình rời các quốc gia này.

Cũng trong ngày 4/3, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum thông báo nước này đã sơ tán 279 công dân Mexico khỏi khu vực đang xảy ra chiến sự đến các quốc gia lân cận.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo, bà Sheinbaum cho biết hầu hết công dân Mexico được sơ tán bằng đường bộ từ các quốc gia như Israel, Jordan, Liban, Qatar tới Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia được xem là tương đối an toàn. Bộ Ngoại giao Mexico cũng cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình và khuyến cáo khoảng 7.000 công dân Mexico hiện còn ở vùng xung đột nên hạn chế di chuyển và tránh xa các khu vực chiến sự.

Chính phủ Anh ngày 4/3 cũng đã quyết định tạm thời rút một số nhân viên và gia đình của họ khỏi Đại sứ quán Anh tại Bahrain trong bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, Đại sứ quán Anh tại Bahrain vẫn tiếp tục hoạt động. Chính phủ Anh cũng đã cảnh báo công dân về các mối nguy hiểm an ninh và khuyến cáo họ tránh xa các khu vực gần cơ sở quân sự hoặc an ninh, nơi có nguy cơ cao bị tấn công.

Bahrain đã xác nhận việc đánh chặn và vô hiệu hóa 73 tên lửa và 91 thiết bị bay không người lái do Iran phóng về phía các cơ sở của Mỹ đặt tại quốc gia này.

Trong khi đó, Bosnia và Herzegovina đã lên kế hoạch tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân khỏi các quốc gia Vùng Vịnh. Ngoại trưởng Elmedin Konakovic cho biết các chuyến bay sơ tán sẽ được tổ chức ngay khi tình hình cho phép. Một chuyến bay từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất – UAE) dự kiến sẽ đưa 156 công dân Bosnia và Herzegovina về Sarajevo.

Ngoại trưởng Konakovic cho biết Chính phủ Bosnia và Herzegovina đang liên hệ với các quan chức ở Serbia và Croatia để hỗ trợ công dân của mình. Hiện có khoảng 1.000 công dân Bosnia và Herzegovina tại UAE, 300 người ở Qatar và 100 người ở Kuwait.

Tại châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 5/3 cũng đã chỉ đạo chính phủ nước này triển khai kế hoạch sơ tán công dân khỏi Trung Đông khi căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang nguy hiểm.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong cuộc họp nội các bất thường, Tổng thống Lee yêu cầu sử dụng máy bay quân sự và máy bay thuê để hỗ trợ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu vực chiến sự.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ cử nhân viên đến Oman và Dubai vào sáng 6/3 để hỗ trợ công dân Hàn Quốc đang mắc kẹt.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ước tính hiện có khoảng 17.000 công dân Hàn Quốc vẫn đang ở khoảng 10 quốc gia Trung Đông có liên quan đến cuộc xung đột, không tính những người du lịch ngắn hạn.

Chính phủ New Zealand ngày 4/3 cũng đã quyết định cử hai máy bay quân sự đến Trung Đông để chuẩn bị cho công tác sơ tán công dân khỏi khu vực. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters thông báo hai máy bay C-130 Hercules sẽ đưa công dân New Zealand đến các quốc gia an toàn, từ đó họ có thể tiếp tục về nước bằng các chuyến bay thương mại.

Theo thống kê, hơn 3.000 công dân New Zealand hiện đang sinh sống tại Trung Đông, trong đó có 23 người ở Iran và 62 người ở Israel. Chính phủ New Zealand cũng cho biết có thể sẽ hỗ trợ sơ tán công dân của các quốc gia khác nếu cần thiết.

Tại châu Phi, Bộ Ngoại giao Nam Phi ngày 4/3 đã khuyến cáo công dân rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng vì xung đột ở Trung Đông. Bộ cho biết có hơn 6.400 công dân Nam Phi đang sinh sống tại các quốc gia Trung Đông, đồng thời khuyến cáo họ tận dụng các chuyến bay thương mại hiện có để rời khỏi khu vực. Chính phủ Nam Phi cũng kêu gọi công dân tránh di chuyển đến các khu vực nguy hiểm trong những ngày tới.