Trung Quốc bước vào kỳ họp quan trọng nhất năm 2026

(Ngày Nay) - Kỳ họp lần này sẽ xem xét về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.

Sáng 4/3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã diễn ra phiên họp trù bị cho Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại toàn quốc) khóa XIV để thông qua chương trình nghị sự gồm 11 nội dung trọng tâm, tập trung vào phát triển kinh tế-xã hội và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Kỳ họp sẽ xem xét Báo cáo công tác của Chính phủ; thẩm tra Dự thảo Đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15; thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và Dự thảo Kế hoạch năm 2026; đồng thời thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Trung ương và địa phương năm 2025, cùng Dự thảo ngân sách Trung ương và địa phương năm 2026.

Kỳ họp lần này sẽ xem xét các tờ trình của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc về việc đề nghị thẩm nghị Dự thảo Bộ luật Môi trường sinh thái, Dự thảo Luật Thúc đẩy đoàn kết, Tiến bộ dân tộc và Dự thảo Luật Quy hoạch phát triển quốc gia.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ nghe và thảo luận Báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc; Báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân Tối cao; Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; cùng Báo cáo về tình hình rà soát hệ thống pháp luật và phương án xử lý đối với các luật, nghị quyết có liên quan.

Nội dung này phản ánh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và hiệu lực thực thi trong bối cảnh cải cách sâu rộng.

Kỳ họp thứ 4 Nhân đại toàn quốc khóa XIV diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc bước vào năm khởi đầu triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định phương hướng phát triển trung và dài hạn.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng nhu cầu trong nước, đồng thời đối mặt với những biến động phức tạp của môi trường quốc tế, các quyết sách được thông qua tại kỳ họp lần này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.