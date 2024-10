Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chuyển đổi số, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp

(Ngày Nay) - Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số. Với 3 trọng tâm là nâng cao nhận thức chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trên môi trường số, công tác chuyển đổi số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VssID

Một trong những mục tiêu được Bảo hiểm xã hội Việt Nam chú trọng thực hiện là nâng cao nhận thức về chuyển đổi số tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Ngành đã cử cán bộ tham gia khóa đào tạo về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tổ chức nhiều hội nghị chuyên sâu, hội thảo quốc tế về chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang duy trì hoạt động Trung tâm dữ liệu tập trung; hệ thống kênh truyền mạng WAN từ Trung ương đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Ngành đã triển khai 28 hệ thống phần mềm, đảm bảo xử lý 100% quy trình nghiệp vụ của ngành trên môi trường điện tử; 100% công chức, viên chức và người lao động của ngành được định danh và cấp chữ ký số phục vụ quản lý, giải quyết các hoạt động nghiệp vụ. Toàn bộ hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan này được thực hiện trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành điện tử - Eoffice. Qua đó, đảm bảo 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng; 100% hồ sơ được tạo lập, lưu trữ chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã kết nối với hơn 13 nghìn cơ sở y tế trên toàn quốc để tiếp nhận dữ liệu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ cho quá trình triển khai Sổ sức khỏe điện tử.

Hiện có hơn 621 nghìn doanh nghiệp giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Qua đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chú trọng nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số. Toàn quốc có hơn 36 triệu tài khoản giao dịch điện tử, dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID, hơn 5,5 triệu lượt sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để thực hiện các thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VssID, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tích hợp Trợ lý ảo vào Tổng đài Chăm sóc khách hàng với số điện thoại 1900.9068; đồng thời phối hợp với Bộ Công an triển khai sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập, sử dụng tài khoản VssID. Đến nay, có hơn 16,7 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VssID. Với việc triển khai này của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giúp người dân có thêm lựa chọn sử dụng tài khoản khi có nhu cầu khai thác thông tin, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến dành cho cá nhân trên ứng dụng VssID.

Phát triển dữ liệu số

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan được giao chủ trì quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Kho cơ sở dữ liệu này đang được kết nối, chia sẻ tích cực với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, phục vụ hiệu quả các yêu cầu quản lý nhà nước. Hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hơn 98,5 triệu thông tin nhân khẩu, trong đó có khoảng 88,5 triệu người đang tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID, hiện đã có hơn 24,9 triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công và tích hợp lên ứng dụng VNeID.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương khác để kết nối và chia sẻ, làm giàu Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đến nay, ngoài Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang kết nối dữ liệu với Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế...

Có thể thấy, với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng, việc kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của ngành Bảo hiểm xã hội với các bộ, ngành, địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao chất lượng quản lý, cải cách, liên thông thủ tục hành chính, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, đơn vị và doanh nghiệp.

Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

Quan tâm, chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng, hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tiếp tục rà soát, xây dựng, trình phê duyệt cấp độ đối với các hệ thống xây dựng lại và các Hệ thống đã nâng cấp; thực hiện rà soát, gắn nhãn tín nhiệm mạng cho 75 website thuộc quản lý của ngành. Trong những năm qua, các website này đều không phát hiện tấn công thay đổi giao diện, không chứa các liên kết độc hại, bảo đảm tin cậy về an toàn thông tin.

Thông qua các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống; kiểm soát, giám sát hệ thống từ bên trong; ngăn chặn các cuộc tấn công, chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài.

Những thành quả trong công tác chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội đã mang lại lợi ích thiết thực không chỉ đối với người dân, doanh nghiệp mà với cả các cơ quan quản lý Nhà nước. Các tổ chức, cá nhân giảm thời gian, chi phí khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội. Các bộ, ngành, địa phương được hưởng lợi từ việc kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; nâng cao tính chính xác và năng lực quản lý dựa trên dữ liệu; tạo điều kiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên môi trường điện tử. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người dân.

Có thể nói, những kết quả chuyển đổi số đã mang lại nhiều thay đổi mang tính “bước ngoặt” trong các hoạt động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội theo đúng định hướng về Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia. Đây cũng là tiền đề và động lực để ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục triển khai thành công các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.