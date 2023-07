Bão số 1 giật cấp 8 tiến gần vào Móng Cái

Lúc 16 giờ ngày 18/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và suy yếu dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 10 giờ ngày 19/7, bão số 1 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 - 25 km/giờ Tây Tây Bắc, sau tiếp tục suy yếu và tan dần. Vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông trên đất liền các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6.

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6 -7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang có gió giật cấp 6 - 7. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng biển cao 2,0 - 3,5 m. Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng sóng biển cao 1,5 - 2,5 m.

Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,2 - 0,4 m. Các khu vực trũng, thấp tại ven biển, cửa sông Quảng Ninh - Hải Phòng có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18/7.

Từ 18-19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Khu vực Tây Bắc có mưa to với lượng mưa 50 - 150 mm, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm; đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai khuyến cáo, bão số 1 có cường độ mạnh, dự báo mưa rất lớn sau bão kéo dài. Người dân cần đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Các Bộ ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai.