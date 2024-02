Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sôi động với loạt trải nghiệm Tết 2024

Trong chương trình có các hoạt động dựng cây nêu, gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, múa rối nước, các trò chơi dân gian như: kéo co, đánh cầu lông gà, đánh mảng, ném pao, tung còn, đẩy gậy… Các em học sinh được tô, vẽ tranh 12 con giáp và nặn những con tò he ngộ nghĩnh.

Điểm nhấn của sự kiện là cuộc trò chuyện "Năm Rồng nói chuyện Rồng" cùng PGS. TS Trần Trọng Dương, Trưởng phòng nghiên cứu minh văn của Viện Hán Nôm. Qua đó, các em học sinh được biết về những đứa con của rồng - huyền thoại long sinh cửu tử trong văn hóa Việt Nam; con rồng cháu tiên - biểu tượng rồng trong văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam…

Chương trình "Trải nghiệm Tết Việt" năm nay của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được tổ chức từ ngày 23 tháng Chạp với các hoạt động mới như: Tô vẽ khám phá di sản Hội An: tìm hiểu di sản qua tô vẽ các bức tranh. Khám phá Tết qua công nghệ: vượt thử thách Khám phá Tết cổ truyền; tương tác Vui khám phá ý nghĩa Tết Việt, di sản Hội An; Trò chơi tương tác Khám phá mâm ngũ quả Tết (VR); Khám phá khoa học qua tri thức dân gian (STEM): trải nghiệm làm đồ chơi và thí nghiệm khoa học gắn với Tết… Chương trình còn giới thiệu di sản hát múa Ải Lao, múa rối nước, viết thư pháp, nặn tò he, khám phá văn hóa Mường…

Tiếp theo, đến mồng 8 và 9 Tết (17 và 18/2), tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam sẽ có chương trình “Vui xuân Giáp Thìn: Sắc thái văn hóa Hội An” với sự tham gia của hơn 40 nghệ nhân, cùng chương trình “Đêm Hội An: Cùng thắp sáng di sản”.