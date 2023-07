Bắt ba đối tượng bị truy nã đặc biệt trong vụ 'Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Tối 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt được ba bị can truy nã đặc biệt liên quan đến vụ “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” tại Đắk Lắk vào ngày 11/6.