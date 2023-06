Bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng tại TP HCM

Cụ thể, từ ngày 19 - 25/6, Thành phố ghi nhận 779 ca bệnh tay chân miệng, tăng hơn gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước (360 ca). Trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú tăng lần lượt là 1,8 lần và 2,8 lần. Hầu hết các quận, huyện đều có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước. Tích lũy từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố có 3.736 ca bệnh tay chân miệng, giảm 47,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận là 197 trường hợp, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú tăng lần lượt là 11,4% và 24,6%. Tính từ đầu năm đến tuần 25, toàn Thành phố có 8.298 ca, thấp hơn 53,2% so cùng kỳ năm 2022, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Trước tình hình trên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã triển khai giám sát các điểm nguy cơ, hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Trong tuần qua, Trung tâm đã phát hiện 12/24 điểm có lăng quăng tại Quận 12, Quận 4, Quận 7, Quận 11, Quận 1, huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Sở Y tế đã thông tin cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn.

Trung tâm yêu cầu, các Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng tại cộng đồng, các trường học, trường Mầm non công lập, tư thục và nhóm trẻ trên địa bàn. Trung tâm khuyến cáo, các gia đình cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy cho trẻ; thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ trẻ tiếp xúc hàng ngày. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cha mẹ cần đưa ngay đi khám hoặc thông báo cho cơ quan y tế gần nhất. Các gia đình theo dõi sát khi trẻ bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng.

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, dự báo sốt trường hợp mắc xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ngành Y tế kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh như: lật úp các vật chứa nước xung quanh khu vực nhà ở, diệt muỗi, lăng quăng, ngủ màn để phòng tránh muỗi đốt.