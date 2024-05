Bệnh viện Chợ Rẫy cảnh báo chiêu dùng thuốc an thần để chiếm đoạt tài sản

(Ngày Nay) - Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp với Công an Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một trường hợp có hành vi chiếm đoạt tài sản của thân nhân, bệnh nhân đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Chiêu thức của đối tượng phạm tội là mời nạn nhân sử dụng nước uống, thức ăn có chứa thuốc an thần.

Ngày 22/4, Công an phường 12, Quận 5 tiếp nhận tin báo mất tài sản của chị P.T.T (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Long An). Theo trình báo, khi chị T. đang ngồi tại khu vực chờ thông tin của Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Chợ Rẫy thì có một người phụ nữ tiếp cận, trò chuyện và mời chị T. uống một ly nước. Sau đó chị T. rơi vào giấc ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy, toàn bộ tiền mặt và một số tài sản khác bị mất. Chị T. đã trình báo cơ quan công an.

Tiếp theo đó, ngày 24/4, Công an phường 12, Quận 5 tiếp tục tiếp nhận thông tin trình báo của chị H.T.N.H (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Tiền Giang) về việc bị mất tài sản vào khoảng 17 giờ, ngày 23/4 với cùng thủ đoạn tương tự như chị T. gặp phải. Chị H. bị mất một túi xách có chứa 57 triệu đồng, vòng vàng, 2 sợi dây chuyền vàng, 5 nhẫn vàng, vòng tay bằng cẩm thạch bọc vàng.

Nhận định 2 vụ án do cùng một đối tượng thực hiện, Ban Chỉ huy Công an Quận 5 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đội nghiệp vụ, tập trung toàn bộ lực lượng truy xét nhanh, không để đối tượng tiếp tục gây án. Với sự phối hợp chặt chẽ của Bệnh viện Chợ Rẫy, 11 giờ ngày 25/4, Công an Quận 5 phối hợp Công an quận Tân Bình đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Trâm (sinh năm 1991, cư trú tại nhà trọ trên địa bàn phường 15, quận Tân Bình).

Tại cơ quan Công an, Huỳnh Ngọc Trâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên Trâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người dân. Trâm tiếp cận những phụ nữ ngồi một mình trong bệnh viện, sau đó trò chuyện để tạo lòng tin, rồi đưa nạn nhân uống 1 ly nước có pha thuốc an thần. Sau khi nạn nhân mê man, tê liệt ý chí, Trâm cướp tài sản và tẩu thoát.

Với thủ đoạn như trên, Trâm đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản của 3 nạn nhân đang đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin từ Công an Quận 5, tổng số tiền mặt mà đối tượng Trâm đã chiếm đoạt là trên 60 triệu đồng cùng nhiều trang sức có giá trị trên 74 triệu đồng.

Thông qua sự việc nói trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo người dân đến khám bệnh hoặc đưa người thân đi khám bệnh cần cảnh giác khi được người lạ mời dùng nước hay thức ăn để tránh bị kẻ xấu chiếm đoạt tài sản.