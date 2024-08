Biểu dương cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(Ngày Nay) - Chiều 27/8, Bộ Công an phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên cựu chiến binh trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giai đoạn 2019 - 2024.

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh, những năm qua, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội Cựu chiến binh tham mưu phục vụ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên cựu chiến binh và mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đến nay, phong trào đã phát triển khá sâu rộng, phát huy được năng lực sáng tạo, khơi dậy được sức mạnh, tiềm lực to lớn của từng tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, tham luận của các điển hình đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nhân rộng các mô hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở từng địa phương ngày càng phát triển, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện Chỉ thị 09/TC/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Bộ Công an nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam triển khai phong trào thường xuyên, liên tục, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm từng vùng miền, nhóm đối tượng, địa bàn dân cư, tình hình thực tế của từng cấp Hội và địa phương. Nhờ đó, vai trò và sức mạnh to lớn của lớp lớp hội viên cựu chiến binh, nhất là ở cơ sở với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được phát huy mạnh mẽ.

Thời gian tới, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, Hội Cựu chiến binh Việt Nam các cấp, nhất là ở cơ sở bằng uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động hội viên và các tầng lớp nhân dân… Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy những thành tích, ưu điểm, chủ động, tích cực khắc phục hạn chế, đề ra những giải pháp thiết thực, phù hợp với từng tổ chức Hội ở địa phương và cơ sở; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp nắm vững tình hình ở cơ sở, tập hợp các tầng lớp nhân dân, dựa vào dân để xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Dịp này, Bộ Công an và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 95 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2019 - 2024./.