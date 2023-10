Bình Dương: Thanh tra Chính phủ yêu cầu chấn chỉnh, nhiều dự án vẫn công khai "bán lúa non"?

Bị điểm tên trong kết luận thanh tra, vẫn tiếp tục vi phạm?

Theo Kết luận Thanh tra số 785/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ ban hành vào tháng 3/2023, qua thanh tra công tác quản lý nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương, Đoàn Thanh tra đã phát hiện một số dự án nhà ở thương mại chưa đủ điều kiện mua, bán tài sản hình thành trong tương lai; chưa hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch được phê duyệt, nhưng chủ đầu tư vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng. Một số công ty thu tiền đặt cọc giữ chỗ khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng. Những hành vi này vi phạm quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định 99/2015/NĐ-CP, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tổ chức kiểm tra, xử lý chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Làm rõ rách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, xử lý sai phạm theo quy định pháp luật.

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận, thời gian qua chính quyền các cấp tại Bình Dương đã tổ chức kiểm tra, xử lý, cắm biển cảnh báo các dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tình hình kinh doanh bất động sản khi chưa đảm bảo đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương vẫn diễn biến phức tạp.

Đơn cử như dự án Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (The Emeral 68) tại phường Vĩnh Phú (TP.Thuận An) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án chưa triển khai xây dựng, chưa hoàn thiện phần móng, chưa đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, hàng loạt sales vẫn đứng trước cổng dự án phát tờ rơi với các thông tin không chỉ rõ tên dự án The Emeral 68 nhưng có hình ảnh giống với dự án, đồng thời thông tin chào bán dự án cũng được đăng tài tràn lan trên nhiều website. Theo tìm hiểu, khách hàng mua căn hộ tại dự án hiện nay phải đặt tiền giữ chỗ 30 triệu đồng/căn hộ.

Điều đáng nói, một thương hiệu liên quan đến Tập đoàn Lê Phong là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong bị Thanh tra Chính phủ điểm tên trong Kết luận Thanh tra 785/KL-TTCP vì có hành vi tổ chức ký hợp đồng chuyển nhượng, thu tiền đặt cọc giữ chỗ tại dự án Khu nhà ở thu nhập thấp Tân Bình (giai đoạn 1, 2) trên địa bàn TP.Dĩ An (Bình Dương) khi chưa đáp ứng đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, mặc cho Thanh tra Chính phủ cảnh báo và chính quyền tỉnh Bình Dương đang kiểm tra, xử lý, dự án của Tập đoàn Lê Phong vẫn tiếp tục có dấu hiệu ngang nhiên chào bán khi chưa đủ điều kiện kinh doanh.

Phường cắm biển cảnh báo, mấy ngày sau biến mất?

Tại phường An Bình (TP.Dĩ An) có 3 dự án chung cư đang chuẩn bị triển khai gồm Khu nhà ở căn hộ dịch vụ Vương Bảo Long (tên thương mại Opal Luxury) do Công ty Vương Bảo Long làm chủ đầu tư, Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng (tên thương mại Picity Sky Park) do Công ty Cổ phần Khách sạn Đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư và Khu chung cư Lê Trọng Tấn (tên thương mại Bcons Polaris) do Công ty Cổ phần Bất động sản Bcons PS) làm chủ đầu tư.

Liên hệ tới số điện thoại trên website kinhdoanh-bcons.net, được giới thiệu là của Phòng kinh doanh dự án Bcons, một nhân viên tên H. cho biết dự án Bcons Polaris có giá bán từ hơn 40 triệu đồng – gần 45 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT) diện tích thông thủy, tùy vào phương thức thanh toán mà sẽ áp dụng giá bán khác nhau. Sản phẩm chiếm đa số là căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích khoảng 47 m2 diện tích thông thủy sẽ có giá bán trong khoảng 2 tỷ đồng – 2,4 tỷ đồng, tùy vào vị trí căn hộ và phương thức thanh toán khách hàng lựa chọn.

Theo phương thức thanh toán H., cung cấp, khách hàng phải ký Thỏa thuận giữ chỗ 30 triệu đồng rồi ký tiếp Thỏa thuận đặt cọc và đóng số tiền tương ứng 10% giá trị căn hộ (tương ứng khoảng trên 200 triệu đồng). Đến khi dự án hoàn thiện phần móng mới tiến hành ký Hợp đồng mua bán và khách hàng đóng tiếp 20%, sau đó thanh toán theo tiến độ, đến thời điểm bàn giao (dự kiến Quý I/2026) phải đóng đủ 95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư.

H. cho biết giỏ hàng dự án hiện nay đã bán được khoảng 60%, còn lại khoảng 40% và thừa nhận dự án hiện nay mới hoàn tất các thủ tục về đất, quy hoạch, tuy nhiên chưa được cấp Giấy phép xây dựng và chưa triển khai xây dựng. “Nhưng anh yên tâm, sau khi được cấp GPXD chủ đầu tư sẽ triển khai ngay, anh mua giai đoạn này mới có giá tốt chứ đợi đến khi dự án lên tầng rồi giá sẽ cao hơn”, nhân viên này cho biết.

Còn tại dự án Picity Sky Park hiện nay cũng mới hoàn tất các thủ tục pháp lý về đầu tư, quy hoạch và chưa được cấp Giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, dự án đang được chào bán rầm rộ trên thị trường với giá bán dự kiến khoảng 45 triệu đồng/m2. Theo tìm hiểu, cũng như dự án Bcons Polaris, dự án Picity Sky Park sẽ thu 20 triệu đồng tiền giữ chỗ rồi ký Văn bản thỏa thuận với số tiền tương ứng 10% giá trị căn hộ. Sau đó chờ đến khi có thông báo ký Hợp đồng mua bán mới phải thanh toán tiếp đến khi dự án bàn giao (dự kiến tháng 3/2027) phải đóng đủ 95% giá trị căn hộ.

Điều đáng nói là các dự án này hiện nay chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa đầu tư xây dựng nhưng đã được chào bán rầm rộ trên thị trường bất động sản. Trước tình trạng đó, tháng 8/2023, UBND phưởng An Bình đã cắm biển cảnh báo Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng huy động vốn do chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý tại các khu đất thực hiện 3 dự án.

Tuy nhiên, chỉ sau đó mấy ngày, biển cảnh báo do UBND phường cắm tại 2 dự án Picity Sky Park và Bcons Polaris đột nhiên biến mất. Cùng với đó, hoạt động chào bán tại 2 dự án này cũng rầm rộ, công khai hơn, thậm chí có cả sales đứng trước cổng dự án để giới thiệu, mời người đi đường mua căn hộ tại đây.

Để có thông tin khách quan, phóng viên đã liên hệ đến UBND TP.Dĩ An, UBND phường An Bình cùng các doanh nghiệp có liên quan đến dự án Picity Sky Park và Bcons Polaris nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi.