Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thăm và làm việc tại LB Nga

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã thăm và dự Hội nghị Lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại St. Petersburg.

Phát biểu tại Hội nghị ngày 11/9, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trong thập kỷ qua, hoà bình, hợp tác vẫn là xu thế lớn của thế giới và khu vực, chủ nghĩa đa phương, toàn cầu hoá là xu thế chủ đạo. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình hình thế giới, khu vực biến động mạnh, diễn biến phức tạp, khó lường, bất ổn gia tăng… Trong bối cảnh đó, an ninh quốc tế đối mặt ngày càng nhiều thách thức, rủi ro; các thách thức an ninh phi truyền thống ảnh hưởng trực tiếp tới tất cả các nước, đòi hỏi các quốc gia, các tổ chức khu vực và quốc tế cần tăng cường đoàn kết, thống nhất quan điểm về nguy cơ, rủi ro trong lĩnh vực an ninh, thúc đẩy đối thoại, mở rộng hợp tác.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước thành viên BRICS và các nước Nam Bán cầu quan tâm một số giải pháp, như: ưu tiên xây dựng lòng tin chiến lược, hoàn thiện khuôn khổ hợp tác an ninh giữa các nước, nhất là trong lĩnh vực an ninh mới nổi; nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của các cơ chế quản trị toàn cầu nhằm ứng phó hiệu quả trước những thách thức đối với an ninh, ổn định của khu vực và quốc tế; Tích cực chia sẻ thông tin giữa các nước; Đẩy mạnh hợp tác chia sẻ thành tựu khoa học – công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và huy động nguồn lực tài chính chung phục vụ phòng ngừa và giải quyết các mối đe doạ an ninh, thách thức mang tính toàn cầu. Về phần mình, Việt Nam sẵn sàng phối hợp, tham gia cùng các nước BRICS và các nước Nam Bán cầu tiến hành đối thoại và hợp tác thực chất nhằm cùng nhau đối phó với rủi ro, thách thức, giữ gìn môi trường hoà bình, an ninh, an toàn và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã hội đàm với Thư ký Hội đồng An ninh LB Nga Sergey Shoigu. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm nhằm hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới cấp thiết, quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước như phối hợp bảo đảm an ninh, phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin... Từ những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật LB Nga, Bộ trưởng đề nghị hai bên chú trọng trao đổi đoàn cấp cao để chuyển tải thông điệp, củng cố lòng tin và tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác an ninh, chính trị đa phương và quốc tế, nhất là cơ chế tham vấn lãnh đạo cấp cao an ninh ASEAN - Nga.

Bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gặp song phương với trưởng đoàn các nước, trong đó có Cuba, Belarus và Ấn Độ để trao đổi hợp tác trong thời gian tới. Trước đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang và đoàn đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố St. Petersburg.