Căn hộ trung tâm thành phố vẫn là hàng hiếm khó giảm giá

Căn hộ trung tâm – Từ thủ phủ kinh tế

Dù được đánh giá đang trong giai đoạn hồi phục song một số nguồn cung căn hộ ít ỏi ra mắt TP.HCM thời gian qua đều có mức hấp thụ ấn tượng. Đơn cử, dự án Grand Marina Saigon 9 (Quận 1) giá bán 304.7 triệu/m² - 578.3 triệu/m đang trong giai đoạn bàn giao. Cách đó không xa, Opusk Thủ Thiêm mức giá 200-450 triệu và Zenity giá 173 - 203 tr/m2 mở bán đợt mới hồi cuối 2024 ghi nhận cháy hàng sau thời gian ngắn ra mắt. Hay căn hộ Eaton Park (Quận 2 cũ) giá 130-150 triệu/m2 cũng được thị trường rỉ tai tiêu thụ hơn ngàn căn. So với 2023, giá BĐS TP.HCM đã tăng tới 30%.

Tại Hà Nội, từ cuối 2023- 2024 trong giai đoạn sốt đất, giá căn hộ theo khảo sát tăng trung bình tới 40% chỉ trong 1 năm. Tuy nhiên nguồn cung căn hộ sơ cấp được ra mắt trong năm qua của các chủ đầu tư Capitaland, Masterise đều hấp thụ cả ngàn căn sau thời gian ngắn. Giá căn hộ liên tục biến thiên song theo dự báo của CBRE và Savills, trong năm nay giá bán tại hai thành phố này sẽ tiếp tục tăng từ 5-10% tùy khu vực do nguồn cung tiếp tục khan hiếm.

Đến thủ phủ du lịch

Nếu dòng căn hộ nội đô tại các thành phố lớn có thanh khoản tốt do quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu an cư rất cao thì tại các thủ phủ du lịch, loại hình này duy trì sức hút do tính đa năng khi vừa có thể ở thực, vừa cho thuê sinh lợi nhuận, làm second home nghỉ dưỡng và khẳng định vị thế xã hội.

“Căn hộ trung tâm thành phố du lịch là dòng sản phẩm đặc biệt của thị trường nghỉ dưỡng. Đây không chỉ là điểm đến của hàng triệu du khách mỗi năm mà còn đón lượng lớn chuyên gia, thương nhân, người làm dịch vụ hậu cần du lịch đến an cư tạo nên nguồn cầu nhà ở, cho thuê lớn ở vùng lõi”, anh Công Minh, giám đốc một sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM nhận định.

Điều này lý giải vì sao bất chấp biến động của thị trường nghỉ dưỡng, các dòng sản phẩm giá trị thực, hài hòa yếu tố trung tâm – gần biển vẫn “sống khỏe”. Lấy ví dụ như dự án Libera Nha Trang ghi nhận hấp thụ 2.200 căn hộ chỉ trong 4 tháng. Tại Vũng Tàu, đa số giỏ hàng của Vũng Tàu Centre Point đã tìm được chủ nhân. Hay Nobu Đà Nẵng cũng ghi nhận sức bán tốt.

Là thành phố du lịch top đầu Việt Nam, Quy Nhơn không nằm ngoài làn sóng này. Năm 2024, Bình Định ghi nhận doanh thu du lịch kỷ lục với 9,2 triệu lượt khách, gần gấp đôi so với cùng kỳ, trong đó phần lớn tập trung tại Quy Nhơn. Dự kiến năm nay, con số này sẽ chạm mốc 10 triệu.

Không chỉ là tâm điểm du lịch, Quy Nhơn còn giữ vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh, sở hữu một trong 10 cảng biển trọng điểm quốc gia, trung tâm AI lớn nhất cả nước và khu kinh tế Nhơn Hội với 405 dự án đầu tư, đẩy mạnh khai thác năng lượng tái tạo. Những trụ cột kinh tế vững chắc này tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của thị trường bất động sản, đặc biệt là khu vực dọc tuyến biển Xuân Diệu – trung tâm du lịch và kinh tế sôi động bậc nhất Bình Định.

Dù sở hữu nhiều tiềm năng, nguồn cung căn hộ nội đô Quy Nhơn ngày càng khan hiếm do quỹ đất hạn chế. Hiện nay, Simona Heights được coi là nguồn cung căn hộ hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm thành phố. Tọa lạc tại trung tâm phố cổ cùng 2 mặt tiền huyết mạch đắt giá Trần Hưng Đạo – Trần Bình Trọng, dự án được ví như “hợp điểm thiên phú”, nơi cảng ôm vịnh ấp.

Cụ thể, Simona Heights chỉ cách biển 2 phút ôm trọn tầm nhìn mãn nhãn về Đầm Thị Nại và 5 phút đến cảng Quy Nhơn. Bao bọc xung quanh là hệ tiện ích đã hiện hữu từ chuỗi nhà hàng – dịch vụ phục vụ khách du lịch đến y tế- giáo dục – mua sắm – giải trí phục vụ dân sinh. Chỉ 15-30 phút để tiếp cận các danh thắng nổi tiếng như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô, Ghềnh Ráng Tiên Sa, Trung Lương, Hòn Khô, Hòn Sẹo…và 40 phút di chuyển đến sân bay.

Khu căn hộ được phát triển để trở thành chuẩn mực mới nâng chất sống của thành phố Quy Nhơn với hệ tiện ích độc đáo như hồ bơi vô cực nghệ thuật ánh sáng đầu tiên tại Quy Nhơn, tổ hợp vườn trên mây Sky Garden quy mô nhất Quy Nhơn, đường chạy vô tận trên không đầu tiên tại miền Trung.

Đặc biệt, Simona Heights còn là dự án hiếm hoi gần biển có pháp lý sở hữu lâu dài, mở ra hệ giá trị đa năng. Theo đó, dự án vừa cân bằng được nhu cầu nâng cấp cuộc sống của cư dân địa phương, đáp ứng nhu cầu sở hữu second home và tích lũy tài sản của giới thượng lưu, vừa đảm bảo dòng tiền linh hoạt nghỉ dưỡng kết hợp cho thuê.

Giữa bối cảnh thị trường bước vào kỷ nguyên mới yêu cầu tính an toàn, bền vững và giá trị thực, tức các dòng sản phẩm phải có người ở, cho thuê hoặc kinh doanh tốt thì mô hình đa năng như Simona Heights được xem là hàng hiếm đáp ứng trọn khẩu vị của nhà đầu tư.