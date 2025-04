Câu chuyện điện ảnh: "A Minecraft Movie" đạt kỷ lục doanh thu

Bộ phim hoạt hình do Warner Bros. và Legendary phối hợp sản xuất tiếp tục chứng minh sức mạnh phòng vé khi thu về thêm 80,6 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu. Dù con số này chỉ bằng 1/2 so với doanh thu mở màn ấn tượng trước đó, nhưng với tổng doanh thu nội địa chạm mốc 281 triệu USD, cùng với 269 triệu USD từ thị trường quốc tế, "A Minecraft Movie" đã xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành phim chuyển thể từ trò chơi điện tử thành công nhất mọi thời đại.

Mặc dù vấp phải những đánh giá trái chiều từ giới phê bình (chỉ đạt 46% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes) nhưng "A Minecraft Movie" dường như đã tìm được tiếng nói chung với đông đảo người xem - những người ngày càng có xu hướng ủng hộ các bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có kinh phí lớn.

Với kinh phí sản xuất 150 triệu USD, bộ phim do Jared Hess đạo diễn, với sự tham gia lồng tiếng của các ngôi sao Jack Black và Jason Momoa, đã góp phần vực dậy thị trường điện ảnh, vốn có một khởi đầu khá ảm đạm trong năm nay.

Theo công ty phân tích và đánh giá truyền thông toàn cầu Comscore, tổng doanh thu phòng vé cuối tuần qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Trước khi "A Minecraft Movie" ra mắt, doanh thu phòng vé năm 2025 vẫn còn thấp hơn 11% so với năm ngoái nhưng giờ đây đã gần như san bằng khoảng cách này. Tuy nhiên, Comscore cũng chỉ ra rằng doanh thu tính đến thời điểm này của năm 2025 vẫn còn kém 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Các tác phẩm mới ra mắt cuối tuần qua như "The King of Kings" của Angel Studios, "The Amateur" của Walt Disney Co., "Drop" của Universal Pictures hay "Warfare" của A24 đều không thể cạnh tranh được với sức mạnh của "Minecraft". Tuy nhiên, một số bộ phim đã có màn trình diễn vượt ngoài mong đợi.

"The King of Kings" - một bộ phim hoạt hình kể về cuộc đời Chúa Jesus - giành vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ với doanh thu 19,1 triệu USD từ 3.200 rạp chiếu. Bộ phim được chuyển thể một cách phóng khoáng từ cuốn sách thiếu nhi của Charles Dickens với phần lồng tiếng sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu gồm Oscar Isaac, Kenneth Branagh và Uma Thurman. Với điểm số khán giả "A+" đầy ấn tượng trên CinemaScore, "The King of Kings" được kỳ vọng sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong tuần tới, trước thềm lễ Phục Sinh.

Vị trí thứ ba thuộc về phim hành động giật gân của Disney và 20th Century - “The Amateur” - với doanh thu 15 triệu USD tại Bắc Mỹ. Trong phim, Rami Malek hóa thân thành một chuyên gia phân tích mật mã vụng về, trầm lặng, bỗng trở nên tàn nhẫn khi truy lùng kẻ đứng sau vụ tấn công cướp đi mạng sống của vợ mình.

Xếp thứ tư là “Warfare” - phim hành động quân sự của hãng A24, thu về 8,3 triệu USD. Bộ phim lấy cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế của đồng đạo diễn Ray Mendoza khi còn là lính Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, vị trí thứ 5 thuộc về phim kinh dị “Drop” do hãng Universal và Blumhouse Productions phối hợp sản xuất, với doanh thu 7,5 triệu USD. Bộ phim xoay quanh một góa phụ (do Meghann Fahy thủ vai), bị quấy rầy bởi những cuộc gọi kỳ lạ đầy ám ảnh khi đang đi hẹn hò lần đầu sau nhiều năm sống cô đơn.

Những bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim có doanh thu phòng vé nội địa cao nhất:6. The Chosen: Last Supper (Part 3): 6 triệu USD7. A Working Man: 3,1 triệu USD8. Snow White: 2,8 triệu USD9. The Woman in the Yard: 2,1 triệu USD10. The Chosen: Last Supper (Part 2): 932.106 USD.