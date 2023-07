CH Séc thông báo đạt mức dự trữ khí đốt cao kỷ lục

Ông Sikela cho biết đây là mức dự trữ khí đốt cao kỷ lục giúp CH Séc tăng cường an ninh năng lượng trước mùa Đông sắp tới. Tuần trước, Bộ trưởng Sikela cũng đã công bố thông tin cho thấy CH Séc đã không nhập khẩu khí đốt từ Nga trong 6 tháng đầu năm 2023. Các nguồn nhập khẩu từ Na Uy và khí đốt hoá lỏng (LNG) từ Bỉ và Hà Lan đã thay thế nguồn cung từ Nga. Riêng nguồn LNG nhập khẩu từ Mỹ thông qua cơ sở khí đốt Eemshaven của Hà Lan được dự báo sẽ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu tiêu thụ của Séc trong năm nay.

Một trong những nguyên nhân khiến mức dự trữ khí đốt của Séc tăng mạnh là do mức tiêu thụ giảm. Số liệu thống kê cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2023, CH Séc tiêu thụ 3,96 tỷ m3 khí đốt, thấp hơn 12% so với năm 2022 và thấp hơn 20% so với mức trung bình giai đoạn 2019-2022.