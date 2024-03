Cháy lớn ở Thường Tín, Hà Nội khiến 3 người bị thương

Đêm ngày 5/3, Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Thường Tín nhận tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội về vụ cháy xảy ra tại lán tạm ở thôn Đỗ Hà, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín. Đơn vị đã xuất hai xe chữa cháy, một xe tải chở phương tiện đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội có mặt tích cực hỗ trợ xử lý.

Đám cháy được xác định phát ra từ một xe ô tô chở gas, sau đó, cháy lan nhanh sang lán bên cạnh. Đến khoảng 23 giờ ngày 5/3, vụ cháy được khống chế.

Sáng 6/3, trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) Nguyễn Xuân Minh cho biết, UBND huyện và UBND xã Khánh Hà đã cử đoàn công tác phối hợp các cơ quan, đoàn thể tới thăm, động viên, hỗ trợ nạn nhân, thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ cháy xảy ra đêm 5/3.

Theo báo cáo của địa phương, vụ cháy xảy ra tại lán tạm của ông Dương Văn Phong cho ông Mai Viết Cường thuê, mới dựng cuối năm 2023, diện tích khoảng 300 m2. Vụ cháy khiến ông Mai Viết Cường bị thương nặng và hai người làm thuê bị bỏng. Hiện, cả ba nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Vụ cháy làm hai xe ô tô cháy hoàn toàn, trong đó, có một xe chở bồn chứa gas. Tại hiện trường có khoảng 100 bình gas loại 12kg và khoảng 20 bình gas loại 42 kg. Một xe ô tô chở bình gas đỗ cách lán bị cháy 20m không bị ảnh hưởng. Lều lán tạm bị sập và biến dạng, mái bị hất vung khắp nơi.