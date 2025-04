Người nổi tiếng quảng cáo láo!

Không những vậy, với những người có chuyên môn, am hiểu về thuốc và thực phẩm chức năng khi tham gia quảng cáo, giới thiệu sản phẩm lại càng lộ rõ bản chất trục lợi trong hoạt động nghề nghiệp.

Gần đây nhất, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã “đánh sập” đường dây sản xuất và buôn bán sữa giả, gây rúng động dư luận xã hội. Hơn hết, đây là những tổ chức đã hoạt động xuyên suốt tại Việt Nam hơn 5 năm qua. Gần 600 nhãn hàng sữa giả dành cho người tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ mang thai… đã được cơ quan chức năng làm rõ.

Kỳ 1: Tiền dễ kiếm - lòng tin khó giữ!

Sữa “tăng chiều cao thần tốc”, kẹo “thay cả đĩa rau”, mỹ phẩm “trẻ hóa tức thì” – những lời quảng cáo “bơm phồng” từ người nổi tiếng đang khiến dân Việt điêu đứng. Quyền Linh, NSND Hồng Vân, Vân Hugo, Chi Pu, Vân Trang, Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục… danh sách “sao” dính lùm xùm quảng cáo sai sự thật dài như phim truyền hình. Dân tin, mua, rồi ôm hận.

Quyền Linh: “Vua xin lỗi” vẫn không thoát drama

Quyền Linh, MC “Vượt Lên Chính Mình” với hình ảnh bình dị, từng khiến dân mạng dậy sóng khi quảng cáo thực phẩm chức năng Scurma Fizzy năm 2021. Trong video trên fanpage cá nhân (nay đã gỡ), anh tuyên bố sản phẩm “hỗ trợ điều trị tận gốc tế bào ung thư” và “hiệu quả gấp 70 lần curcumin thường”. Nghe hoành tráng, nhưng sự thật? Cục An toàn Thực phẩm xác nhận Scurma Fizzy chỉ hỗ trợ chống oxy hóa, giảm triệu chứng viêm loét dạ dày – chẳng dính dáng gì đến ung thư. Sau khi bị chỉ trích, Quyền Linh nhanh chóng xin lỗi, nói anh “nhầm lẫn” vì tin dùng sản phẩm. Dân mạng đặt câu hỏi: MC kỳ cựu mà “nhầm” dễ thế?

Năm 2025, Quyền Linh lại bị réo tên trong vụ triệt phá đường dây sản xuất 573 nhãn hiệu sữa giả của Công ty cổ phần Dược Quốc tế Rance Pharma và Hacofood Group. Quyền Linh từng than vãn trên báo chí, anh bị lợi dụng hình ảnh cho các sản phẩm xương khớp, trĩ, ung thư mà không ký hợp đồng. Nhưng người dân vẫn thắc mắc: “Sao nghệ sĩ bị lừa hoài mà không cẩn thận hơn?”.

NSND Hồng Vân: Từ nghệ sĩ gạo cội đến “tâm thư xin lỗi”

NSND Hồng Vân - tên tuổi lớn của sân khấu và màn ảnh, liên tục dính lùm xùm quảng cáo sai sự thật. Năm 2021, cô quảng cáo một thực phẩm chức năng với lời hứa “đánh bay u xơ, u nang”, khiến nhiều người lầm tưởng là thuốc chữa bệnh. Sau khi bị chỉ trích, Hồng Vân gửi tâm thư xin lỗi, thừa nhận “thiếu kiểm chứng sản phẩm” và hứa rút kinh nghiệm. Nhưng lời hứa chưa trọn thì năm 2023-2024, cô lại xuất hiện trong các clip quảng cáo sữa HiUp, mô tả như “dòng sữa non chuyên biệt, tăng chiều cao, phát triển trí não”.

Và sự thật là Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama Việt Nam, đơn vị phân phối HiUp đã bị Sở Y tế Hà Nội phạt 25 triệu đồng (21/3/2024) vì quảng cáo sai công dụng. Các video có NSND Hồng Vân bị Cục An toàn Thực phẩm “điểm mặt” vì vi phạm.

Vân Hugo: Quảng cáo sữa “tăng chiều cao” gây tranh cãi

MC Vân Hugo - gương mặt quen thuộc trên truyền hình, bị réo tên trong vụ quảng cáo sữa HiUp cùng NSND Hồng Vân. Trong các video trên TikTok và trang Facebook vào năm 2023 - 2024, cô khẳng định sữa HiUp giúp trẻ “tăng từ 3-5 cm sau 3 tháng sử dụng.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế, sữa HiUp bị phạt vì quảng cáo sai sự thật, với nội dung không khớp Giấy xác nhận quảng cáo số 21/2022/XNQC do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Vĩnh Phúc cấp. Cục An toàn Thực phẩm đã đề nghị xử lý các cá nhân vi phạm, bao gồm Vân Hugo, theo văn bản ngày 15/4/2025 gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử.

Giữa làn sóng chỉ trích, Vân Hugo hạn chế bình luận trên trang cá nhân, không lên tiếng giải thích. Vân Hugo từng quảng cáo sữa HiUp lố quá đến nỗi, trẻ con sẽ tăng 5 cm trong 3 tháng khi sử dụng?

Chi Pu: Mỹ phẩm “trẻ hóa” hay lời hứa suông?

Chi Pu - từ ca sĩ lấn sân diễn viên, không thoát khỏi drama quảng cáo mỹ phẩm. Trong các livestream trên Instagram và Facebook (2019-2021, nay phần lớn bị gỡ), cô giới thiệu kem dưỡng da với lời hứa “căng mịn sau 7 ngày”, “trẻ hóa tức thì”. Chi Pu từng quảng cáo sản phẩm “thần tốc”, nhưng một số bị nghi nhái thương hiệu Hàn Quốc, thiếu giấy phép từ Bộ Y tế.

Hiện tại, Chi Pu sở hữu thương hiệu mỹ phẩm riêng, nhưng các chiến dịch quảng cáo vẫn bị soi vì “nói quá”.

Vân Trang: “Lặng lẽ” giữa cơn bão quảng cáo

Diễn viên Vân Trang, gương mặt quen ở miền Nam, từng quảng cáo mỹ phẩm sai sự thật. Một số bài đăng cũ trên fanpage cô (2020-2021, nay bị gỡ) quảng cáo kem dưỡng da với lời hứa “xóa nếp nhăn, trẻ hóa làn da”.

Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Kẹo Kera và bài học đắt giá

Bộ ba Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, và Hằng Du Mục gây bão với vụ quảng cáo kẹo rau củ Kera, tuyên bố “1 viên kẹo bằng 1 đĩa rau”. Kết quả kiểm định từ Quatest cho thấy hàm lượng chất xơ chỉ 0,2g/viên – quá thấp để thay thế rau củ.

Bộ Y tế khẳng định thực phẩm chức năng chỉ bổ sung dinh dưỡng, không thay thế thuốc hay thực phẩm tự nhiên. Thùy Tiên bị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 25 triệu đồng và tạm hoãn xuất cảnh vì liên quan vụ án sản xuất hàng giả tại công ty của Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố, tạm giam vì tội “Sản xuất hàng giả” và “Lừa dối khách hàng” tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, bán 135.325 hộp Kera từ 12/12/2024 đến 19/3/2025. Tuy nhiên, lẽ nào Thùy Tiên lại thoát tội?

Những “sao” khác trong danh sách đen

Danh sách người nổi tiếng dính quảng cáo sai sự thật không dừng lại ở đây và có những cái tên đáng chú ý khác:

BTV Quang Minh: Cùng Vân Hugo, bị chỉ trích vì quảng cáo sữa HiUp với lời hứa “tăng chiều cao vượt trội”. Anh còn quảng cáo nhiều dòng sữa bột khác, từ phát triển trí não đến hỗ trợ người tiểu đường. Giữa tranh cãi, Quang Minh hạn chế bình luận trên trang cá nhân, chưa lên tiếng giải thích.

Cát Tường: Năm 2023, xin lỗi sau khi quảng cáo sữa sai sự thật, thừa nhận “lỗi vì lấy uy tín đảm bảo chất lượng”. Cô khẳng định không tiếp tay lừa đảo, nhưng dân vẫn thất vọng.

Phương Mỹ Chi: Bị chỉ trích vì quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, đã xin lỗi công khai trên trang cá nhân năm 2021. Cô cũng bị réo tên trong vụ sữa giả 2025, nhưng không có bằng chứng cụ thể.

Nam Thư, Diệu Nhi: Cả hai từng xin lỗi vì quảng cáo sản phẩm sai sự thật, chủ yếu liên quan đến mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Họ bị nhắc lại trong vụ sữa giả 2025, nhưng không có chi tiết xác nhận.

Lê Khánh: Xuất hiện trong quảng cáo sữa HiUp, bị dân mạng réo tên cùng Quang Minh, Vân Hugo.

Vân Dung, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Việt Anh bị điểm mặt vì quảng cáo thực phẩm giảm béo, mỹ phẩm, hoặc “thần dược” chữa ung thư, u xơ, viêm họng. Chưa có xử phạt chính thức, nhưng dân mạng yêu cầu làm rõ.

NSƯT Phạm Cường: Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, bị phản ánh vì quảng cáo thuốc trị xương khớp sai sự thật. Cục An toàn Thực phẩm đang xem xét xử lý.

Hậu quả: Dân chịu thiệt, “sao” chỉ xin lỗi?

Nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật không chỉ giúp các công ty lừa đảo, “móc túi” người dân mà còn đe dọa sức khỏe bệnh nhân. Người già, bệnh nhân nan y, trẻ em là những nạn nhân chính do tin vào lời hứa hão từ Quyền Linh, Hồng Vân, hay Thùy Tiên…

Cục An toàn Thực phẩm cho hay 90% quảng cáo thực phẩm chức năng là sai sự thật, nhưng xử phạt còn nhẹ: cá nhân 20-50 triệu đồng, tổ chức 80-300 triệu đồng – chẳng thấm gì so với lợi nhuận hàng trăm tỷ.

Dân mạng đòi tăng mức phạt, thậm chí truy cứu hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng các “sao” thì sao? Quyền Linh, Hồng Vân, Thùy Tiên, Cát Tường xin lỗi rồi im lặng; Vân Hugo, Quang Minh, Chi Pu, Vân Trang né drama. Dư luận tự hỏi: “Họ cố tình “lừa” để kiếm tiền, hay cũng là nạn nhân của nhãn hàng?”.

Kỳ 2: Ai cho phép người nổi tiếng không am hiểu chuyên môn, quảng cáo sản phẩm?