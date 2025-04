HĐND An Giang sẽ giám sát giải quyết vụ “Nguyên cán bộ Tỉnh mất nhà ra chòi ở”

(Ngày Nay) - Ngày 15/4, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì buổi làm việc lắng nghe ý kiến của gia đình ông Nguyễn Xuân Cử (SN 1945) - nguyên lãnh đạo tỉnh mất nhà phải ra chòi ở suốt nhiều năm qua tại TP.Long Xuyên mà Ngày Nay phản ánh.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của đại diện Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Văn phòng UBND tỉnh An Giang, UBND TP.Long Xuyên, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang - Chủ đầu tư Dự án Cải tạo Chỉnh trang Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (TP.Long Xuyên).

Người dân chịu thiệt hại nặng nề

Ông Nguyễn Xuân Cử cho biết đã chấp hành chủ trương quy hoạch của tỉnh để thực hiện dự án, phá dỡ nhà ở và bàn giao mặt bằng cho Công ty Xây lắp An Giang; đồng thời thông qua thoả thuận đã chuyển nhượng phần đất theo diện tích thu hồi cho chủ đầu tư. Gần 4 năm trôi qua, Công ty Xây lắp An Giang “vi phạm hợp đồng, vi phạm bản thoả thuận, chưa khắc phục, gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho gia đình tôi”, ông Cử trình bày với HĐND tỉnh An Giang.

Theo đó, Dự án Cải tạo Chỉnh trang Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài được UBND tỉnh An Giang chấp thuận chủ trương giữa năm 2017. Đến năm 2018, UBND TP.Long Xuyên ban hành nhiều quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân. Gia đình nguyên cán bộ này bị thu hồi tổng cộng khoảng 500m2 đất các loại, nhà ở, nhà trọ và công trình khác…

Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang căn cứ số liệu trong các quyết định thu hồi đất từ năm 2017 để áp giá bồi thường vào năm 2022, tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Sau khi thống nhất tại buổi làm việc đầu năm 2022, ông Cử nhận một khoản đền bù và giao lại cho Công ty Xây lắp An Giang gần 7,2 tỷ đồng để đổi hai nền đất tổng diện tích gần 220m2 tại dự án. Hai con trai ông Cử được bồi thường tài sản lần lượt gần 62 triệu đồng và hơn 212 triệu đồng, kèm bố trí 2 nền tái định cư bên trong dự án.

Phía chủ đầu tư cam kết trong Quý IV/2022 sẽ giao 4 nền đất kể trên để gia đình ổn định cuộc sống. Thế nhưng, Công ty Xây lắp An Giang không thực hiện như cam kết, đẩy cuộc sống gia đình ông vào cảnh khó khăn, bế tắc, phải dọn ra chòi lá xập xệ và phòng trọ 12m2 sinh sống. Gia đình ông Cử cho rằng những thiệt hại về cả vật chất và tinh thần mà Công ty Xây lắp An Giang gây ra từ năm 2022 đến nay là rất lớn, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm bồi thường chứ không thể chỉ dừng lại ở những cam kết hỗ trợ bất công như thời gian đã qua.

“Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang… đã làm gia đình tôi khốn đốn, ăn không ngon, ngủ không yên nhiều năm nay… trong khi gia đình tôi 3 hộ đã thực hiện đầy đủ cam kết phá dỡ nhà giao mặt bằng… Công ty không thực hiện cam kết của mình giao cho bố mẹ tôi 2 cái nền đã mua 7.171.118.200 đồng và 2 cái nền tái định cư mà công ty bán lại với giá thương mại để cất nhà ổn định cuộc sống”, biên bản buổi làm việc nêu ý kiến của con trai ông Cử và bày tỏ nguyện vọng:

“HĐND tỉnh có văn bản chỉ đạo chuyển cho cơ quan chức năng thanh tra xác minh kết luận vụ việc để trả lời 3 hộ, Công ty CPXLAG đã tuân thủ thực hiện pháp luật hay chưa? Việc lừa dối khách hàng nhiều năm qua khi công ty không thực hiện trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ thiệt hại vật chất, tinh thần do chính Công ty gây ra cho 3 hộ gia đình… để có kết luận thanh tra trả lời cho công dân khiếu nại ai đúng ai sai, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân”.

HĐND tỉnh sẽ giám sát

Gia đình ông Cử cho biết đã có nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại gửi đến đến Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang nhưng vụ việc không được giải quyết thoả đáng, phía chủ đầu tư đùn đẩy trách nhiệm, né tránh. Sau khi Ngày Nay phản ánh và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có ý kiến chỉ đạo “giao UBND TP.Long Xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang và các cơ quan có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết đơn phản ánh của công dân…” thì câu chuyện mới tiến triển cho đến nay.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, UBND TP.Long Xuyên và các bên đã làm việc với các hộ dân và thống nhất: “Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang có buổi làm việc trực tiếp với 3 hộ… để thoả thuận, trả lời chính thức phương án giải quyết các kiến nghị hoặc có văn bản trả lời cụ thể”. Tại buổi làm việc lần này, bà Võ Thị Xuân Kiều – Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên đề nghị các bên tiếp tục thoả thuận để thống nhất phương án giải quyết trên tinh thần chia sẻ khó khăn vướng mắc hiện tại, trên cơ sở hợp tình hợp lý, các bên cùng có lợi và đúng quy định pháp luật.

Ông Văng Phú Vỹ, Phó Giám đốc Công ty Xây lắp An Giang thông tin dự án giai đoạn hai có vướng mắc nên công ty không thể thực hiện để xử lý một số vấn đề theo yêu cầu của ông Cử và gia đình. Trong khi đó, ông Nguyễn Phước Toàn, Phó trưởng Ban quản lý dự án Công ty Xây lắp An Giang cho biết bảo lưu các nội dung giải quyết ngày 1/3/2025. Nếu gia đình “ông Cử đồng ý theo thoả thuận thì công ty sẽ tiến hành hỗ trợ, bồi thường và hoàn trả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện từ ngày 15/4 – 31/5/2025. Trường hợp không thống nhất thì khởi kiện vụ việc ra toà án, cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo luật…”, ông Toàn nói.

Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Trường Sơn chia sẻ những vấn đề của gia đình ông Cử cũng như những khó khăn của TP.Long Xuyên, chủ đầu tư. Ông Sơn cho biết Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhận được đơn và có văn bản chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh vì không có thẩm quyền giải quyết cụ thể… chủ trương dự án thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh.

Ông Sơn đề nghị UBND TP.Long Xuyên, Công ty Xây lắp An Giang chủ động, tích cực phối hợp xử lý, hạn chế việc nhận chuyển đơn dẫn đến thời gian kéo dài, phối hợp báo cáo UBND tỉnh về hướng xử lý. HĐND tỉnh mong muốn gia đình ông Cử và chủ đầu tư tiếp tục trao đổi với nhau theo từng bước, trước mắt là vấn đề nhà ở. Trường hợp qua thoả thuận không được thì giải quyết bằng thủ tục tố tụng…

Kết luận buổi tiếp xúc công dân, Thường trực HĐND tỉnh An Giang lắng nghe và ghi nhận ý kiến, sẽ chuyển kiến nghị của công dân đến UBND tỉnh. “Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết vụ việc của công dân và phản hồi đến Thường trực HĐND tỉnh trong thời hạn chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày tiếp nhận… Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Pháp chế xem xét, giám sát quá trình giải quyết vụ việc… và báo cáo”.

Trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, câu chuyện của lão thành cách mạng bị đối xử bất công bởi một doanh nghiệp nhà nước khiến dư luận vô cùng bức xúc và người trong cuộc như ông Cử càng thêm chạnh lòng.

Như đã phản ánh, gia đình ông Nguyễn Xuân Cử hiện sinh sống tại trú khóm Đông Thịnh 8, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên bị thu hồi đất làm Dự án Cải tạo Chỉnh trang đô thị Khu dân đường Lý Thái Tổ nối dài nhưng chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang không thực hiện cam kết bàn giao nền mới, không bố trí tái định cư, không trả lại tiền đền bù khoảng 7,2 tỷ đồng và giữ sổ đỏ chưa trả…

Từ năm 2022 đến nay, gia đình 3 thế hệ nhà ông phải dựng chòi lá và tận dụng phòng trọ 12m2 làm nơi sống tạm, cuộc sống vô cùng khó khăn bế tắc. Dù UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo giải quyết nhưng vụ việc vẫn kéo dài đến nay.

Ông Nguyễn Xuân Cử có thời gian hàng chục năm công tác tại An Giang. Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Xuân Cử được UBND tỉnh An Giang trao tặng huy hiệu: “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang” vào năm 2017.

Vợ chồng ông Cử cũng được Đảng, Nhà nước ghi nhận, trao tặng nhiều Huân chương, Bằng khen nhờ những cống hiến suốt mấy chục năm qua, như: Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng Nhì…