Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái; Bí thư tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lai Châu.

Năm 2025, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức ở 3 cấp (cấp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh, cấp Đồn Biên phòng). Với phương châm “Đồn là nhà - biên giới là quê hương - đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", chương trình được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là “tình cảm - trách nhiệm”, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, là “sự tri ân” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo.

Phát biểu chúc Tết cấp ủy, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy năm 2024 mặc dù còn nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có nhiều chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch. Đời sống của nhân dân trên địa bàn được cải thiện rõ rệt; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố và tăng cường; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, giữ vững môi trường thuận lợi để tỉnh xây dựng và phát triển.

Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước đánh giá đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với công an và các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc cán bộ, chiến sĩ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, cùng với việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới; đã và đang phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới, với mục tiêu hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em trên khu vực biên giới được đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đầy đủ hơn. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm, truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Biểu dương và chúc mừng những kết quả, những thành tích mà cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Lai Châu đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách để đạt được trong thời gian vừa qua, Chủ tịch nước lưu ý năm 2025, dự báo đất nước ta còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn hơn, nhiều hơn so với thời cơ và thuận lợi; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm “tăng tốc, bứt phá, về đích”, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025), và mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định, và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của dân tộc.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành, các lực lượng của tỉnh Lai Châu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, kiên cường, anh dũng, lao động cần cù, tinh thần tương thân - tương ái, mến khách của quân và dân tỉnh Lai Châu. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, thực hiện thành công các phong trào cách mạng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chủ tịch nước yêu cầu cần phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực, chủ động tham mưu, tham gia cùng địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.

Cùng với đó, phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, đảng viên đồn Biên phòng sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản và phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới. Tiếp tục triển khai các chương trình, mô hình đang đạt hiệu quả tốt như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"... và nhiều chương trình, mô hình thiết thực, hiệu quả hơn nữa; duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phát huy hiệu quả phong trào kết nghĩa Cụm dân cư hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh.

Nhân dịp đầu năm mới 2025 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu nói chung, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ nói riêng một năm mới luôn bình an, an khang, thịnh vượng; năm mới thắng lợi mới.

Tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đứng chân trên xã Pa Tần, Chủ tịch nước và đoàn công tác cũng đã tham quan gian hàng “0 đồng”, tham gia gói bánh chưng; tham dự các hoạt động văn hóa, thể thao đặc trưng của đồng bào dân tộc như ném còn, tù lu, đẩy gậy, kéo co. Chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã trao tặng quà Tết cho các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang; tặng quà và bò giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pa Tần.

Trước đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1953, thương tật 81% và nhiễm chất độc màu da cam, ở bản Cầu Phà, xã Pa Tần; thăm động viên hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho Trạm Y tế xã Pa Tần.

Theo chương trình, lúc 20 giờ ngày 9/1, Chủ tịch nước và các đại biểu sẽ tham dự Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức./.