Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 70 ngày truyền thống Lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, Trung tướng Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Công an và đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và Hà Nội.

Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Việt Kiều, Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, cho biết ngày 1/7/1954, tại bản Đung (xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn công bố thành lập bộ phận công tác thuộc Văn phòng Trung ương Đảng mang bí danh “MATH” (đơn vị tiền thân của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ) với 5 cán bộ đầu tiên, đặt mốc son lịch sử cho sự ra đời của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân. Từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ đã nỗ lực phấn đấu, kề vai, sát cánh cùng các lực lượng trinh sát trong Công an nhân dân đấu tranh với hàng trăm chuyên án, góp phần bóc gỡ, vô hiệu hóa nhiều tổ chức gián điệp, phản động.

Tháng 1/1980, trước yêu cầu cấp bách của tình hình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Quốc Hoàn ban hành chỉ thị về tăng cường công tác kiểm tra tài liệu trong tình hình mới, trong đó chuyển giao công tác kiểm tra tài liệu đến địa phương cho các sở, Ty Công an. Từ thời điểm đó, công tác kỹ thuật nghiệp vụ đã được hình thành, phát triển cả về biện pháp, lực lượng, phương tiện đặt dưới sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, trở thành biện pháp công tác hết sức quan trọng và hiệu quả của Công an các tỉnh, thành phố, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ từ Trung ương đến các địa phương ngày càng lớn mạnh về tổ chức, con người, phương tiện.

Ghi nhận những cống hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã 13 lần tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 2 lần tặng Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể và cá nhân lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ, phần thưởng ghi nhận những chiến công và đóng góp xuất sắc của đơn vị.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy cơ quan Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ đã không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng làm nên truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân trong chiến đấu đầy cam go, thử thách vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích, đóng góp thầm lặng nhưng hết sức lớn lao của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến to lớn và những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, cũng như những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng lớn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ nói riêng, Chủ tịch nước mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang cùng với những thành quả, kinh nghiệm quý báu qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao phó.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, các loại đối tượng triệt để, lợi dụng thành tựu khoa học công nghệ để gia tăng các hoạt động chống phá nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó xây dựng lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đến năm 2025 tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới mạnh mẽ công tác kỹ thuật, nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa trang bị hiện đại các phương tiện, thiết bị, hệ thống cơ sở vật chất gắn với bố trí triển khai các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế đi vào thực chất và chiều sâu, đảm bảo nắm chắc, nắm sát tình hình liên quan đến an ninh trật tự từ sớm, từ xa, phát hiện mọi âm mưu hoạt động nhằm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đồng thời chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong triển khai kỹ thuật, nghiệp vụ, mở rộng khả năng tự lực, tự chủ, tự cường biện pháp nghiệp vụ trong Công an nhân dân.

Cùng với đó, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nội bộ, quản lý cán bộ, thường xuyên bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng gắn với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các thế hệ đi trước để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng kỹ thuật, nghiệp vụ thấm nhuần và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất “có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc và hai bàn tay sạch, trọng danh dự vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng lực lượng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng, đặc biệt tin cậy tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.