Công an Hà Nội liên tiếp triệt phá các ổ nhóm ma túy, cần sa số lượng lớn

(Ngày Nay) - Ngày 15/6, theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an các địa phương liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thượng Nhật (sinh năm 1995, trú tại Chung cư Thống Nhất Complex, số 82 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Thanh Xuân phát hiện đối tượng Trần Thượng Nhật có biểu hiện nghi vấn liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận đã tiến hành kiểm tra tại căn hộ của đối tượng tại chung cư Thống Nhất Complex. Tại đây, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 13 túi cần sa, 181 hộp thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa, 60.000 viên ma túy tổng hợp. Tổng khối lượng tang vật thu giữ gần 6 kg cần sa, hơn 6 kg ma túy tổng hợp. Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thượng Nhật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng đại lý, với số lượng lớn. Cơ quan Công an xác định Đặng Thị Yến (sinh năm 1961, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là đối tượng cầm đầu ổ nhóm này. Sinh sống cùng và giúp sức cho Yến có Ngô Thị Dung (sinh năm 1970). Thủ đoạn của Yến rất tinh vi, không cất giấu ma túy tại chỗ ở mà chỉ đạo Dung thuê một căn hộ tập thể phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng để làm nơi cất giấu ma túy nhằm tránh sự giám sát, phát hiện của lực lượng chức năng.

Tiếp tục điều tra, cơ quan Công an xác minh đối tượng cung cấp ma túy cho Yến là Nguyễn Ngọc Phi (sinh năm 1965, trú tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh; hiện ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Phi thường mua bán ma túy với số lượng lớn và là đầu mối cấp hàng cho các đại lý bán ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc. Giúp sức đắc lực cho hoạt động mua bán ma túy của Phi còn có Phạm Thị Phương Lan (sinh năm 1983, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội). Việc giao nhận ma túy với khách chủ yếu do Lan thực hiện.

Ngày 15/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành bắt giữ: Nguyễn Ngọc Phi, Phạm Thị Phương Lan, Đặng Thị Yến, Ngô Thị Dung, Trần Đăng Phúc (sinh năm 1982; hộ khẩu thường trú: phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Đỗ Thị Thu (sinh năm 1986, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội là đối tượng ở cùng nhà với Phi) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là hơn 1,5 kg ma túy tổng hợp, 324,46 gam heroin, 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.