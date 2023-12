Đà Nẵng: CSGT hỗ trợ đưa cháu bé 1 tuổi lên cơn co giật đi cấp cứu kịp thời

(Ngày Nay) - Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhận được tin có 2 vợ chồng chở một cháu bé (khoảng 1 tuổi) lên cơn co giật, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã sử dụng xe đặc chủng đưa cháu nhỏ đi cấp cứu kịp thời.

Sau 7 năm triển khai thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm, ngày 30/12, UBND Thành phố Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Sở An toàn thực phẩm. Đây là Sở An toàn thực phẩm đầu tiên trên cả nước.